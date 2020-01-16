YSK seçime girme koşullarını yerine getiren partileri açıkladı - Son Dakika
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YSK seçime girme koşullarını yerine getiren partileri açıkladı

6 saat önce

YSK'dan seçim kararları: Seçime katılabilecek siyasi partiler açıklandı. listede 15 parti bulunuyor

YSK seçime girme koşullarını yerine getiren partileri açıkladı, System.String[]

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği "il ve ilçe seçim kurullarının yeniden oluşturulması"na, "seçmen kütükleri verilebilecek ve seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin tespiti"ne ve "nüfus ve seçmen sayısına göre ilçe seçim kurulları sayısının yeniden belirlenmesi"ne ilişkin üç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


İlk kararda, 298 sayılı Kanun gereğince bu ayın son haftasında iki yıl süreyle görev yapacak il ve ilçe seçim kurullarının yeniden oluşturulacağı, aynı Kanun'un 47. maddesi gereğince de seçmen kütüğü verilebilecek ve seçime katılma yeterliliği bulunan siyasi partilerin tespit edilmesi gerektiği belirtildi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:42 
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