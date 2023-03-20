Ysk, Seçmen Listelerini Askıya Çıkardı ve İnternet Üzerinden Sorguya Açtı. Listelere İtiraz Süresi 2 Nisan'da Dolacak - Son Dakika
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Ysk, Seçmen Listelerini Askıya Çıkardı ve İnternet Üzerinden Sorguya Açtı. Listelere İtiraz Süresi 2 Nisan'da Dolacak

20.03.2023 18:45

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen listelerini bugün askıya çıkardı ve seçmen kayıtlarını "www.ysk.gov.tr" adresinden sorguya açtı. Yurttaşlar, kendi evlerindeki ve yaşadıkları binadaki seçmen kayıtlarını bu adres üzerinden kontrol edebiliyor. Seçmen listelerine itiraz süresi 2 Nisan'da dolacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen listelerini bugün askıya çıkardı ve seçmen kayıtlarını "www.ysk.gov.tr" adresinden sorguya açtı. Yurttaşlar, kendi evlerindeki ve yaşadıkları binadaki seçmen kayıtlarını bu adres üzerinden kontrol edebiliyor. Seçmen listelerine itiraz süresi 2 Nisan'da dolacak.
14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde geçerli olacak seçmen listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler, güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca bugün askıya çıkarıldı. Listelere itirazlar, bugünden başlamak üzere 2 Nisan'a kadar yapılabilecek.
Yurt Dışı Seçmen Kütüğü de bugün sabah saat 08: 00'den itibaren "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edildi ve itiraz süresi başladı.
YURTTAŞLAR, BUGÜN İTİBARIYLA KENDİ BİNALARINDA KAYITLI SEÇMENLERİ KONTROL EDEBİLİYOR
YSK'nın açıkladığı seçim takvim uyarınca, bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtları da bugünden itibaren "www.ysk.gov.tr" adresinden sorguya açıldı. Yurttaşlar, bugün itibarıyla kendi evlerindeki ve yaşadıkları binadaki seçmen kayıtlarını internet üzerinden kontrol edebiliyor.
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nce elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğü, Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden siyasi partilerin erişime açıldı. Seçmen listeleri, talepleri halinde ve tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere elden teslim edilecek.
SEYYAR SANDIKILARDA OY KULLANMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU SÜRESİ BAŞLADI
Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan ve seyyar sandıklarda oy kullanmak isteyen seçmenler için ilçe seçim kurulu başkanlığına veya muhtarlığa yapılacak başvuruların süresi de bugün başladı.
SEÇMENLER TARAFINDAN CUMHURBAŞKANI ADAYI GÖSTERİLECEKLER İÇİN BAŞVURU SÜRESİ DOLDU
Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerin YSK'ya yapmaları gereken başvurunun süresi ise bugün oldu.
ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün YSK'ya gelerek cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yapan isimler oldu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Ysk, Seçmen Listelerini Askıya Çıkardı ve İnternet Üzerinden Sorguya Açtı. Listelere İtiraz Süresi 2 Nisan'da Dolacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ysk, Seçmen Listelerini Askıya Çıkardı ve İnternet Üzerinden Sorguya Açtı. Listelere İtiraz Süresi 2 Nisan'da Dolacak - Son Dakika
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