Son Dakika Haberleri: YSK seçmen listesini güncelledi: 68 bin kişi oy kullanamayacak
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YSK seçmen listesini güncelledi: 68 bin kişi oy kullanamayacak

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçmen listesine nihai şeklini verdi.Listede asker, hükümlü, kısıtlı, hayatını kaybeden, vatandaşlıktan çıkan toplam 68 bin 17 kişi için seçmen listesine oy kullanamaz şerhi düşüldü.

YSK seçmen listesini güncelledi: 68 bin kişi oy kullanamayacak, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçmen listesini güncelledi. Listede asker, hükümlü, kısıtlı, hayatını kaybeden ve vatandaşlıktan çıkan toplam 68 bin 17 kişi için seçmen listesine oy kullanamaz şerhi düşüldü.

Listeden çıkarılanlar şu şekilde Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:38 
İstanbul, Yüksek Seçim Kurulu, Dünya
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