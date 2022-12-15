Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Saraçhane buluşmasına dakikalar kala katılamayacağını açıkladı

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Buluşmaya dakikalar kala duyurdu! Altılı masa liderlerinden biri Saraçhane'ye gitmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerinden sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, karar kesinleşirse siyasi yasaklı olacak. Gelişmeler sonrası dün Saraçhane'de bir konuşma yapan İmamoğlu, bugün de 6'lı masayı oluşturan liderlerle birlikte saat 16.00'da Saraçhane'de olacaklarını açıklayarak herkesi desteğe çağırdı.

KARAMOLLAOĞLU BULUŞMAYA KATILMAYACAK

Buluşma öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, önceden planlanan ve erteleme şansının olmadığı hastane randevusunu gerekçe göstererek Saraçhane'deki buluşmaya katılamayacağını duyurdu.

"HERKESE CANIGÖNÜLDEN SELAMLARIMI İLETİYORUM"

Paylaşımında Karamollaoğlu, "Önceden planlanan ve tehir etme durumumuzun olmadığı bir hastane randevum nedeniyle Saraçhane'de gerçekleştirilecek anlamlı programa katılamıyorum. Orada bulunan herkese canı gönülden selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.