Hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı İmamoğlu'na memleketi Trabzon'dan destek pankartı: İmamoğlu varsa umut var - Son Dakika
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Hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı İmamoğlu'na memleketi Trabzon'dan destek pankartı: İmamoğlu varsa umut var

15.12.2022 15:19

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na memleketi Trabzon'dan destek geldi. İmamoğlu'na verilen karara itiraz etmek için Trabzon meydanında toplanan kalabalık grubun, "İmamoğlu varsa umut var" şeklindeki pankart açması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme hakimi, sanığın "hakaret" suçunu "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı (YSK üyeleri)" işlediğini belirterek, bu nedenle İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme, verilen cezada indirim uygulamasına yer olmadığına hükmetti.

SARAÇHANE'YE DAVET ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisini destekleyenleriSaraçhane'ye davet etti. İmamoğlu'nun çağrısı üzerine çok sayıda kişi Saraçhane'de toplandı. İmamoğlu bugün de vatandaşları Saraçhane'ye çağırdı.

BİR DESTEK DE MEMLEKETİ TRABZON'DAN

İmamoğlu'na bir destek de memleketi Trabzon'dan geldi. Trabzon meydanda toplanan kalabalık grubun "İmamoğlu varsa umut var" şeklindeki pankart açması da dikkat çekti.

İBB Başkanı İmamoğlu'na Trabzon'dan büyük destek! Kalabalığın açtığı pankart dikkat çekti
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