Davutoğlu'nun İBB'yi ziyaretinde İmamoğlu'nun mesajındaki detay dikkat çekti

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"Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü kavga etti" iddiasıyla ilgili resmi açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada eski mütalasını tekrarlayan savcı, 4 yıl 1 ay hapis cezası istedi. Duruşma 14 Aralık'a ertelendi.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

İmamoğlu duruşmaya katılmazken aynı saatlerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu makamında ağırladı. Davutoğlu'nun, İBB'yi İmamoğlu'nun yargılandığı gün ziyaret gerçekleştirmesi dikkati çekti.

"MORAL DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Görüşme sonrasında İmamoğlu sosyal medyadan bir paylaştım yaptı. Tweet'te, "Sayın Genel Başkan'a bu önemli ve hassas günde verdiği moral desteği için teşekkür ederim" ifadeleri yer aldı.