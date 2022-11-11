Davutoğlu'nun İBB'yi ziyaretinde İmamoğlu'nun mesajındaki detay dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Davutoğlu'nun İBB'yi ziyaretinde İmamoğlu'nun mesajındaki detay dikkat çekti

11.11.2022 13:58

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıla kadar hapsinin istendiği dava 14 Aralık'a ertelendi. Duruşmaya katılmayan İmamoğlu, aynı saatlerde makamında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ağırladı. Ziyaret sonrası bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Sayın Genel Başkan'a bu hassas ve önemli günde verdiği moral desteği için teşekkür ederim" notunu düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada eski mütalasını tekrarlayan savcı, 4 yıl 1 ay hapis cezası istedi. Duruşma 14 Aralık'a ertelendi.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

İmamoğlu duruşmaya katılmazken aynı saatlerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu makamında ağırladı. Davutoğlu'nun, İBB'yi İmamoğlu'nun yargılandığı gün ziyaret gerçekleştirmesi dikkati çekti.

Ahmet Davutoğlu'ndan İBB'ye ziyaret! İmamoğlu'nun mesajındaki detay dikkat çekti

"MORAL DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Görüşme sonrasında İmamoğlu sosyal medyadan bir paylaştım yaptı. Tweet'te, "Sayın Genel Başkan'a bu önemli ve hassas günde verdiği moral desteği için teşekkür ederim" ifadeleri yer aldı.

Ahmet Davutoğlu'ndan İBB'ye ziyaret! İmamoğlu'nun mesajındaki detay dikkat çekti

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülmüştü. İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istenmişti.

YORUMLAR
500
İmamoğlu: 'Allah Memleketimizi, Memleketimizin İnsanlarını; Vicdan Yoksunu ve Ahlak Yoksunu, Adalet Yoksunu İnsanların Şerrinden Korusun' İmamoğlu: 'Allah Memleketimizi, Memleketimizin İnsanlarını; Vicdan Yoksunu ve Ahlak Yoksunu, Adalet Yoksunu İnsanların Şerrinden Korusun' Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İBB'yi ziyaret etti Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İBB'yi ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'nun İBB'yi ziyaretinde İmamoğlu'nun mesajındaki detay dikkat çekti - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Parıltılı yaşamıyla gündemden düşmeyen yıldız sporcu cezaevinde tuvalet temizliyor
14:32 Cem Özer yıllar önce Şafak Sezer'le yaşadığı kavgada yaşananları anlattı: Mafya kulağımı çekmeye çalıştı
14:20 Sertap Erener'den sürpriz paylaşım! Eurovision şampiyonları buluştu
14:16 Tepki çeken sözleri nedeniyle tutuklanan Cihan Kolivar: Silivri soğuk değil, kalorifer yanıyor
13:29 İmamoğlu'ndan dava sonrası ilk sözler: Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz
13:22 Gençlik fotoğrafını paylaşan Ebru Gündeş takipçilerinden tam not aldı
13:16 Davutoğlu'nun İBB'yi ziyaretinde İmamoğlu'nun mesajındaki detay dikkat çekti
13:06 Yılanın karnından çıkardığı timsah gündem olmuştu! Kadın bilim insanı konuştu
12:56 8. kattan beton zemine düşen genç kız feci şekilde can verdi
12:15 "İçişleri Bakanı ve İstanbul Emniyet Müdürü kavga etti" iddiasıyla ilgili resmi açıklama: Yalan ve iftiradan ibarettir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2022 15:06:27. #1.11#
SON DAKİKA: Davutoğlu'nun İBB'yi ziyaretinde İmamoğlu'nun mesajındaki detay dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement