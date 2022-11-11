İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada eski mütalasını tekrarlayan savcı, 4 yıl 1 ay hapis cezası istedi. Duruşma 14 Aralık'a ertelendi.
İmamoğlu duruşmaya katılmazken aynı saatlerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu makamında ağırladı. Davutoğlu'nun, İBB'yi İmamoğlu'nun yargılandığı gün ziyaret gerçekleştirmesi dikkati çekti.
Görüşme sonrasında İmamoğlu sosyal medyadan bir paylaştım yaptı. Tweet'te, "Sayın Genel Başkan'a bu önemli ve hassas günde verdiği moral desteği için teşekkür ederim" ifadeleri yer aldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülmüştü. İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istenmişti.
Son Dakika › Güncel › Davutoğlu'nun İBB'yi ziyaretinde İmamoğlu'nun mesajındaki detay dikkat çekti - Son Dakika