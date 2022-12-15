Emniyet ve İBB'nin açıklamalarında fark çok büyük! Saraçhane'deki mitinge kaç kişi katıldı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün yaptığı çağrının ardından altılı masanın liderleri Saraçhane'de bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasıyla başlayan programda altılı masadaki siyasi parti genel başkanları tek tek kürsüye çıktı. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" etkinliğine vatandaşların da ilgisi büyük oldu. Miting sonrası herkes alanda kaç kişinin olduğunu merak ederken emniyet ve İBB farklı sayılar açıkladı.

ARADA 175 BİN FARK VAR



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kaynakları mitinge 25 bin kişinin katıldığını belirtirken İBB mitinge 200 bin kişinin katıldığını açıkladı.

"CADDE VE MEYDANLAR HINCAHINÇ DOLDU"

İBB'nin resmi internet sitesinde, "İstanbul iradesini gösterdi, İmamoğlu'na sahip çıktı" başlığıyla paylaşılan bültende mitinge katılan kişi sayısıyla ilgili olarak, "Tarihi ana tanıklık etmek isteyen yaklaşık 200 bin vatandaş ellerindeki Türk bayraklarıyla Saraçhane'deki İBB ana yerleşkesinin önündeki cadde ve meydanı hıncahınç doldurdu" ifadeleri yer aldı.