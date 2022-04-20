YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi - Son Dakika
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YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi

20.04.2022 13:38

YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 tarihindeki seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında dönemin YSK başkanı ve üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılandığı...

YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi

İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 tarihindeki seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında dönemin YSK başkanı ve üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019'da yapılan seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatı Kemal Polat salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, bir önceki celse Ekrem İmamoğlu'nun avukatının reddi hakim talebinde bulunduğunu, talebin reddedildiğini, buna yönelik itiraz edildiğini ve kesin olarak ret kararı verildiği tutanağa geçirdi.

Savcı mütalaasını açıkladı

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istendi. Bunun üzerine söz alan İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, reddi hakim talebine yönelik verilen kararlarda usule aykırılık olduğunu söyleyerek, "Bu da bizi bir an önce ön kabul ile karar verileceği konusunda iç dünyamızda yaşadığımız duyguları kuvvetlendirmiştir. Esasa ilişkin savunmalarımızı yazılı ve sözlü olarak mahkemeye sunacağız" dedi.

Mahkeme, İmamoğlu'nun avukatına mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da iptal edildiği, yenilenen seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun seçimin iptaline ilişkin olarak 4 Kasım 2019'da basın açıklaması yaptığı anlatılıyor.

Basın açıklaması sırasında dönemin Yüksek Seçim Kurulu başkanı ve üyelerine yönelik hakaret içeren beyanda bulunduğu belirtilen İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi
YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi
YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi
YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi

YORUMLAR
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Yüksek Seçim Kurulu, Ekrem İmamoğlu, 31 Mart, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: YSK üyelerine hakaretten yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis talebi - Son Dakika
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