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YSK'ya yüksek teknolojili yeni veri merkezi - Son Dakika

YSK'ya yüksek teknolojili yeni veri merkezi

30.01.2022 12:25

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca (SSB) başlatılan projeyle HAVELSAN tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yeni veri merkezi yapılıyor.

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca (SSB) başlatılan projeyle HAVELSAN tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yeni veri merkezi yapılıyor. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar "YSK'yı en güncel, modern ve siber güvenlik açısından en güçlü donanımlar ve aktif sistemlerle donatacağız" dedi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre; YSK Veri Merkezi Projesi'nin Faz-1 aşamasının tamamlanması, Faz-2 aşamasının sözleşme imzası için tören düzenlendi. Törende SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, projenin tamamlanan Faz-1 teslim belgesini YSK Başkanı Muharrem Akkaya'ya verdi, Faz-2 sözleşmesi ise SSB ile HAVELSAN arasında imzalandı. HAVELSAN tarafından yürütülen projeyle, YSK'nın yeni binasındaki veri merkezinin en güncel, modern ve siber güvenlik açısından güçlü donanımlar ve aktif sistemlerle donatılması amaçlanıyor. Faz-1 aşamasında yeni veri merkezinin altyapı, inşaat ve destek faaliyetleri tamamlandı. Sözleşme imzaları atılarak süreci başlatılan Faz-2 aşamasında ise sistem bileşenleri, siber güvenlik bileşenleri, yazılım mimarisi, sistem ve ağ izleme bileşenleri geliştirilerek veri merkezinin kurulumu tamamlanacak.

Törende konuşan SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, günümüzde fiziki güvenliğin siber güvenlikle, yerli yazılımlarla, yapay zekayla ve dijital sanayiyle tahkim edilmesinin zorunlu hale geldiğini vurgulayarak "YSK, büyük bir hassasiyet ve teknolojiye verdiği önemin göstergesi olarak Faz-1'in ardından, Faz-2'yi de başlatmış bulunuyor. SSB ve HAVELSAN olarak bu projenin içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

'SİSTEMİMİZİ DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ'

YSK Başkanı Muharrem Akkaya da YSK'nın bilişim altyapısının geliştirilmesi ve süreçlerin dijitalleştirilmesi çalışmalarının 35 yıl öncesine dayandığını, SEÇSİS olarak adlandırılan Seçim Bilişim Sistemi'nin bu doğrultuda atılmış önemli bir adım olduğunu ifade etti. Zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli geliştirilen bu bilişim sisteminin lokomotifi olan veri merkezinin bu kapsamda hayata geçirildiğini söyleyen Akkaya "Yeni binamızda, veri merkezimizin de güçlü bir altyapıyla dijitalleşme çalışmalarına hız verdik. Bugün attığımız yeni adımla da mevcut sistemimizi modern teknoloji ve donanım altyapısıyla daha güçlü hale getiriyoruz" diye konuştu.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ise "Faz-1 ile sistemin üzerinde çalışacağı veri merkezinin inşasını tamamlayıp, gerekli pasif bileşenleri kurduk. Faz-2 projesi ile YSK'yı en güncel, modern ve siber güvenlik açısından en güçlü donanımlar ve aktif sistemlerle donatacağız. SSB ve YSK proje ekipleriyle birlikte çalışarak uzun süre YSK'ya ve ülkemize güç katacak bir veri merkezini ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

YSK'ya yüksek teknolojili yeni veri merkezi
YSK'ya yüksek teknolojili yeni veri merkezi
YSK'ya yüksek teknolojili yeni veri merkezi

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Yüksek Seçim Kurulu, İsmail Demir, Bilişim, Faz 2, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YSK'ya yüksek teknolojili yeni veri merkezi - Son Dakika


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