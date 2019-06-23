YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı...
1 saat önce
YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.
YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:01 Kaynak: AA
Yargıtay'dan milyonlarca anneyi ilgilendiren karar! Haklı fesih kabul edildi
DSP Genel Başkanı Aksakal: Sandığa gitmemizin bir anlamı yok
YSK, milletvekili mühürlü, birden fazla mühürlü ve mühürsüz zarflar için kararını verdi
Son dakika! İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner, kalp spazmı geçirdi