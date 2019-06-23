Son Dakika Haberleri: YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı...
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YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı...

1 saat önce

YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı..., System.String[]
YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:01 Kaynak: AA
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