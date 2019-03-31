Son Dakika Haberleri: Ysk, Yayın Yasağını Kaldırdı

Ysk, Yayın Yasağını Kaldırdı

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından saat 19.15 itibarıyla yayın yasağı kaldırıldı.

Ysk, Yayın Yasağını Kaldırdı, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından saat 19.15 itibarıyla yayın yasağı kaldırıldı.

YSK'nin kararında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde oy verme işleminin saat 18.00'den önce tüm seçim çevrelerinde sona erdiği anlaşıldığından, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanılarak, yayın yasağının sona erme saatinin 21.00'den 19.15'e çekilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:26 Kaynak: AA

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