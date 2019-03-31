Ysk, Yayın Yasağını Kaldırdı
1 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından saat 19.15 itibarıyla yayın yasağı kaldırıldı.
Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) tarafından saat 19.15 itibarıyla yayın yasağı kaldırıldı.
YSK'nin kararında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde oy verme işleminin saat 18.00'den önce tüm seçim çevrelerinde sona erdiği anlaşıldığından, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanılarak, yayın yasağının sona erme saatinin 21.00'den 19.15'e çekilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:26 Kaynak: AA
İstanbul ve Ankara'da Kim Önde? İşte Son Rakamlar
Antalya Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika
Van Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika
Aydın Büyükşehir Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika