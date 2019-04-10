YSK'ye 25 ilde itiraz

Siyasi partiler, 25 ildeki bazı seçim sonuçlarına ilişkin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itirazda bulundu.

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