Son Dakika Haberleri: YSK'ye 25 ilde itiraz

YSK'ye 25 ilde itiraz

44 dakika önce

Siyasi partiler, 25 ildeki bazı seçim sonuçlarına ilişkin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itirazda bulundu.

YSK'ye 25 ilde itiraz, System.String[]
Siyasi partiler, 25 ildeki bazı seçim sonuçlarına ilişkin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itirazda bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:54 
Ekonomi
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