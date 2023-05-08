YSK: Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1.6 milyona ulaştı - Son Dakika
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YSK: Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1.6 milyona ulaştı

08.05.2023 15:23
YSK: Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1.6 milyona ulaştı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 693 bin 67'ye ulaştığını açıkladı. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında 1 milyon 578 bin 259, gümrüklerde ise 114 bin 808 olmak üzere toplam 1 milyon 693 bin 67 seçmen oy kullandı.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısının 1 milyon 693 bin 67'ye ulaştığını duyurdu.

YSK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında 1 milyon 578 bin 259, gümrüklerde ise 114 bin 808 olmak üzere toplam 1 milyon 693 bin 67 seçmen oy kullandı. Oy verme işlemleri yurt dışı temsilciklerinde 9 Mayıs'ta son bulacak. Gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.


Kaynak: DHA
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Milletvekili, 14 Mayıs, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: YSK: Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1.6 milyona ulaştı - Son Dakika
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