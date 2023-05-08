YSK: Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1.6 milyona ulaştı

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısının 1 milyon 693 bin 67'ye ulaştığını duyurdu.

YSK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında 1 milyon 578 bin 259, gümrüklerde ise 114 bin 808 olmak üzere toplam 1 milyon 693 bin 67 seçmen oy kullandı. Oy verme işlemleri yurt dışı temsilciklerinde 9 Mayıs'ta son bulacak. Gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.