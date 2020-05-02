YSM Yazılım, İnsan Kaynakları çözümü olan Job Analytics'i duyurdu - Son Dakika
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YSM Yazılım, İnsan Kaynakları çözümü olan Job Analytics'i duyurdu

6 saat önce

YSM Yazılım, Türkiye'de ilk olduğu belirtilen Online İş Değerleme ve Ücret Yönetimi yazılımını da bünyesine katarak 'Job Analytics' çözümünü geliştirdiğini duyurdu.

YSM Yazılım, İnsan Kaynakları çözümü olan Job Analytics'i duyurdu, System.String[]

YSM Yazılım, Türkiye'de ilk olduğu belirtilen Online İş Değerleme ve Ücret Yönetimi yazılımını da bünyesine katarak 'Job Analytics' çözümünü geliştirdiğini duyurdu.


YSM Yazılım, farklı ülkelerden katılımın sağlandığı Online İş Ortakları toplantısında Job Analytics ürün ailesindeki 'JAN İş Değerleme ve Ücret Yönetimi' çözümünü duyurdu. Job Analytics çözümünün sloganı ise "İş Mimarisinin Geleceği" oldu. Yeni ürünün İnsan Kaynakları çözümü ve İK Platformu alanında kullanılacağı bildirildi.


Job Analytics ile kurumsal ve bireysel hedef yönetimi mümkün


Daha önce de 2010 yılında Türkiye'nin ilk online şantiye yazılımı olduğu belirtilen PİR'i geliştiren YSM Yazılım; daha sonra da PİR ürününü bünyesinden ayırarak PİR Yazılım A.Ş.'ye çeviren YSM Ar-Ge ekibi, PİR'den sonra 'Job Analytics'i geliştirdi. Verilen bilgiye göre, İnsan Kaynakları çözümü ve İK Platformu olan 'Job Analytics' ismi altında toplanan çözümler; YSM Yazılımın aktif olarak hizmet verdiği ülkelerden katılan iş ortaklarıyla pandemi dolayısıyla online gerçekleştirilen tanıtım toplantısında duyuruldu. 'JAN' kısa ismiyle de tanıtılan yeni ürün, İş Değerleme ve Ücret Yönetimi, İş Tanımları, Yetkinlik Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Kurumsal Hedef Yönetimi, Bireysel Hedef Yönetimi, Performans Yönetimi ve Yazılım Modülleri Eğitimi ile birlikte birçok katma değerli hizmeti de Profesyonel Servisler olarak birlikte sunulmakta.


"En kalabalık online iş ortaklığı toplantılarından biri gerçekleştirildi"


Konu hakkında bilgi veren YSM CEO'su Bilgisayar Yüksek Mühendisi Sedat Yazıcı, "Türkiye'nin ilk Online İş Değerleme ve Ücret Yönetimi yazılımı Job Analytics müşterilerimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Konsept danışmanımız ve stratejik iş ortağımız Optimum-CS ekibine ve yüksek katılımları için farklı ülkelerden iştirak eden tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz. 23 Nisan'ın 100'üncü Yılında "Job Analytics" ülkemize hayırlı, milletimize armağan olsun. Bugün "Job Analytics" isimli yeni ürün ailemizin ilk tanıtımı ile ürün ve hizmetlerimizi biraz daha genişlettik.Biz bu tanıtım ile en kalabalık online iş ortaklığı toplantılarından birini de gerçekleştirdik, yeni ürün iş ortaklarımız tarafından da çok beğenildi ve ilk aday müşteriler belirlendi, ön siparişler alındı" dedi.


"7 dilde 12 ülkede yazılımları kullanılıyor"


Yerel ve Bölgesel çalışmalarını başarıyla yürüten YSM'nin, bu başarısını global pazara da taşımak üzere yoğun gayret ile çalıştığına dikkat çeken Yazıcı, "2007 yılından beri KOÜ Teknopark'ta Ar-Ge çalışmalarını yürüttüğümüz, 7 dilde çalışan, 12 ülkede kullanılan yazılımlarımız ve 4 ülkede bulunan bayi kanalı ağımız ile YSM BULUT Platformu'ndaki online işletme ve yönetim yazılım çözümleri portföyümize 'Job Analytics' ürün ailesini de ekledik. Ürün ailemizi geliştirmek için gerek ekip, gerek Ar-Ge ve İnovasyon, gerekse de pazarlama ve PR faaliyetleri ile iş ortaklığı kanalına yaptığımız yatırımlarını da her geçen gün artırarak devam ettiriyoruz. Kendimizi bir "Yazılım İhracat Savaşçısı" olarak adlandırıyoruz ve başarılı çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.


Yeni ürün 60 yıllık bir deneyimin ürünü


Yeni ürününü oluşturulmasıyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Optimum-CS'nin 30 yıllık İK deneyimi, markanın 30 yıllık yazılım deneyimiyle birleşti ve 80 yıllık İş Değerleme metodolojilerinin bir sentezi; stratejik iş birliği ve güç birliğinin meyvesi olarak Job Analytics ürün ailesi marka tarafından KOÜ Teknopark'ta yerli bir çözüm olarak geliştirildi. Markanın, İK çözümlerine İş Değerlemenin de katılmasıyla Ar-Ge çıktısı yüksek katma değerli ürün ailelerinden biri daha doğmuş oldu. Yeni ürün ile İş Mimarisi'nin Geleceğinin tasarımında kullanılacak 30 yıllık know-how ve tecrübeyi, deneyimleri de yansıtacak tüm yazılımlar ve profesyonel servislerle birleştirildi ve 'Job Analytics' çatı markası oluşturuldu.Yeni ürün en değerli kaynak olan insan kaynağını "Geleceğin İş Mimarı" olarak geliştirmek için AR-GE ve Ür-Ge çalışmalarına ve yatırımlarına devam edecek, gelişmeler marka ve yeni ürünün online platformlarından takip edilebilecek". - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 04:02 Kaynak: İHA


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