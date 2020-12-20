YTB 2020 yılında Uygur Türkleri ve Asya-Pasifik Bölgesine yönelik birçok proje hayata geçirdi - Son Dakika

YTB 2020 yılında Uygur Türkleri ve Asya-Pasifik Bölgesine yönelik birçok proje hayata geçirdi

20.12.2020 13:18
YTB 2020 yılında Uygur Türkleri ve Asya-Pasifik Bölgesine yönelik birçok proje hayata geçirdi, System.String[]

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 2020 yılında Uygur Türkeri'nin eğitimi ve Asya-Pasifik bölgesinde yer alan medya mensuplarının gelişimi için birçok proje hayata geçirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 2020 yılında Uygur Türkeri'nin eğitimi ve Asya-Pasifik bölgesinde yer alan medya mensuplarının gelişimi için birçok proje hayata geçirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), her yıl olduğu gibi 2020 yılında da Türkiye ile derin tarihi, dini, siyasi, coğrafi ve kültürel bağlara sahip olan kardeş, akraba ve soydaş topluluklara yönelik eğitim ve destek programlarını sürdürdü. Bu kapsamda Uygur Türkeri'nin eğitimi ve Asya Pasifik ülkelerinde yer alan medya mensuplarının gelişimi için birçok proje gerçekleştirildi.

Uygur diasporasına mensup gençlere Uygurca kitap projesi

YTB dünyanın dört bir yanında bulunan Uygur diasporasına mensup gençlerin anadillerinde yetkinlik kazanmaları, sahip oldukları milli ve manevi değerlerini unutmamaları için Uygurca dilinde ders kitapları çalışması başlattı. Kitapların içeriği ise Uygurca dilinde yayınlanan materyaller üzerinde incelemeler yapılarak ve diasporada Uygurca ders veren öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen anketlerle tespit edildi. Anket çalışması Türkiye, ABD, İsveç, Kırgızistan, Belçika, Japonya başta olmak üzeri toplamda 12 farklı ülkeden katılımla gerçekleştirildi.

Uygur diasporasına yönelik online eğitim projesi

YTB, Farabi Eğitim Projesi kapsamında ise yine diasporada yaşayan ortaokul ve lise çağındaki Uygur gençlerine yönelik fen ve matematik alanlarında yetkinlik kazanmaları için kurs programları düzenledi. Başlatılan proje kapsamında; fen, matematik, geometri, mantık gibi konularda Youtube üzerinden ek ders eğitimleri verildi. Proje çerçevesinde 35 saat süreli 85 adet eğitim videosu yayınlandı.

Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı

YTB, 2020 yılında bir de Asya Pasifik bölgesinde yer alan ülkelerdeki medya mensuplarının gelişimine katkı sağlamak ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla "Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı" düzenledi. 9 ülkeden toplamda 150 kişinin başvuru yaptığı programa 60 kişi kabul edildi. Programa ilgili ülkelerin diaspora temsilcilerinden de başvurular alındı. 12 saat süren program kapsamında katılımcılara "Yeni Medya ve Sosyal Medya Uygulamaları", "Multimedya ve İnternet Gazeteciliği", "Korona virüs Zamanında Gazetecilik" gibi farklı konularda uzmanlar tarafından eğitimler verildi. - ANKARA

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Medya, Uygur, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YTB 2020 yılında Uygur Türkleri ve Asya-Pasifik Bölgesine yönelik birçok proje hayata geçirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Gaziantep'te hastanedeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi Rus Sağlığı Hastanesi'nde, kendisini öldüreceğini düşündüğü hastayı uykusunda yastıkla boğdu Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" yazılı polis memuru, evinde ölü bulundu Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti
Fatih Karagümrük, Bertolacci ya da Wilshere'dan birisini kadrosuna katacak Fatih Karagümrük, Bertolacci ya da Wilshere'dan birisini kadrosuna katacak         
12:54
Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı         
12:10
Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! "Ayin için sürekli telefon açıyorlar"         
11:59
Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor         
11:28
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi         
10:38
Çatılardan atlayarak kaçmaya çalışan hırsız yakalanınca hüngür hüngür ağladı Çatılardan atlayarak kaçmaya çalışan hırsız yakalanınca hüngür hüngür ağladı         
10:10
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı         
21:02
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 13:36:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YTB 2020 yılında Uygur Türkleri ve Asya-Pasifik Bölgesine yönelik birçok proje hayata geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei