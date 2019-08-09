YTB, 7'nci dönem "Türkiye Stajları" programını gerçekleştirdi

YTB tarafından yurt dışında yaşayan genç vatandaşlara yönelik düzenlenen "Türkiye Stajları" programının yedinci dönem sertifika programı gerçekleştirildi.

YTB tarafından yurt dışında yaşayan genç vatandaşlara yönelik düzenlenen "Türkiye Stajları" programının yedinci dönem sertifika programı gerçekleştirildi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen genç vatandaşlar bir ay boyunca Türkiye'nin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapma imkanı buldu.



Yurt dışında yaşayan genç vatandaşların Türkiye ile olan sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarının güçlendirilmesi amacıyla her yıl Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Türkiye Stajları" programının yedinci dönem sertifika programı gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından 69 genç Türkiye'nin çeşitli kurumlarında bir ay boyunca staj yaparak, Türkiye'deki kurumların işleyişini yakından tanıma imkanı elde etti. Bunun yanında, düzenlenen gezi programlarıyla ülkemizin tarihi ve kültürel miraslarını da yerinde keşfetti. Ankara'da bir otelde düzenlenen sertifika programına YTB Başkanı Abdullah Eren ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya katıldı. Programın ardından ise katılımcılara sertifikaları takdim edildi.



"Programlarımızın en önemli hedef kitlesi gençler"



Düzenlenen "Türkiye Stajları" programında konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin gerçekleştirdiği programların en önemli hedef kitlesinin gençler olduğuna dikkat çekti. Yurt dışında yaşayan üçüncü ve dördüncü neslin çok iyi eğitim almış, kendi kültürüne de hakim olduğunu vurgulayan Başkan Eren, aynı zamanda da bu nesle sorumluluklar düştüğünü de kaydetti. Güçlü diasporaların ana vatanlarını da güçlü kıldığının altını çizen Başkan Eren, "Sizlerin babalarının, dedelerinin hikayesi bir başarı hikayesidir. Onlar bir bavulla gittikleri ülkelerde bugün siyasetten ekonomiye, iş dünyasından akademiye varıncaya kadar birçok farklı alanda kendi torunlarını ve çocuklarını görme mutluluğunu yaşıyorlar. Sizler de bunlara birer örneksiniz. Ama şimdi biz yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Yeni bir başlangıçtayız. Bu bağlamda sizler de iyi eğitim alan genç kuşak olarak Avrupa'daki Türk diasporasının önümüzdeki dönemde önemli birer temsilcisi ve geleceğisiniz" diye konuştu.



YTB'nin 2010 yılında esasen yurt dışındaki vatandaşlar için kurulduğunu belirten Eren, "YTB olarak yurt dışındaki Türkler için çok farklı programlar düzenlemekteyiz. Tabi gençlere ayrı bir parantez açıyoruz. Gençlerimize yönelik birçok program yapıyoruz. Türkiye Stajları, Diaspora Gençlik Akademisi, gençlik kamplarımız, kültürel gezi programlarımız, insan hakları eğitim programlarımız gençlere yönelik düzenlediğimiz programlar arasında" dedi.



"Elde ettiğiniz bilgileri gelecek nesillere aktarmalısınız"



İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ise, "Türkiye Stajları"na katılan gençlere, yurt dışında yeni yetişen nesle rol model olarak çalışmalar yapmaları tavsiyesinde bulundu. Elde edilen bilgilerin gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini ifade eden Sırakaya, "Dolayısıyla gitmiş olduğunuz ülkelerde burada almış olduğunuz bilginin zekatını vermekle mükellefsiniz. Bunun bir tarafı; Avrupa'daki Türk toplumuna yapacağınız çalışmalar olacak. Oradaki kardeşlerinizin yetişmesi ile ilgili çalışmalar olacak. Sizler onların gözünde rol modelsiniz. Bunun oluşması için ise kendinizi geliştirmeniz gerekir" şeklinde konuştu.



Staj programına Fransa'dan gelen engelli vatandaş Gonca Kılıçaslan ise duygu ve düşüncelerini aktardı. Staj dönemi boyunca Türkiye'deki kamu sistemini yakından tanıdıklarını ifade eden Kılıçaslan, güzel dostluklar da edindiklerini dile getirdi. Türkiye'de gerçekleşen güncel gelişmeleri de takip etme şansı elde ettiklerini bildiren Kılıçaslan, Türkiye Stajları programının ilk engelli katılımcısı olduğu için gurur duyduğunu belirtti. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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