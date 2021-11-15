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YTB, Ahıska Türklerinin ana vatanlarıyla bağını güçlendirmek için programlar düzenliyor - Son Dakika

YTB, Ahıska Türklerinin ana vatanlarıyla bağını güçlendirmek için programlar düzenliyor

15.11.2021 12:43
YTB, Ahıska Türklerinin ana vatanlarıyla bağını güçlendirmek için programlar düzenliyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Sovyetler Birliği tarafından 1944'te sürgün edilen Ahıska Türklerinin ana vatanlarıyla bağlarını güçlendirmek ve akademik, sosyal, kültürel açıdan eğitimlerini desteklemek için her yıl çeşitli programlar hayata geçiriyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Sovyetler Birliği tarafından 1944'te sürgün edilen Ahıska Türklerinin ana vatanlarıyla bağlarını güçlendirmek ve akademik, sosyal, kültürel açıdan eğitimlerini desteklemek için her yıl çeşitli programlar hayata geçiriyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB'nin Ahıska Türklerinin yaşadığı yerlerde yaptığı incelemelerde elde edilen veriler akademisyenlerin kullanımına açılırken, Ahıska Türklerinin ana vatanı olan Gürcistan'da yüksek öğrenim görmesi de teşvik ediliyor.

Ahıska bölgesinde yaşayan yerel halkla Ahıska Türklerinin bağlarını güçlendirmek için bölgede sempozyum ve kültürel etkinlikler, sürgün edilenler ve gençlere yönelik ana vatan turları düzenleniyor.

Ahıskalı Türkçe öğretmenlerine yönelik Türkiye'de Türkçe yaz okulu programları da açılıyor.

Sürgünün 75. yılı sebebiyle 2019'da ulusal ve uluslararası farkındalığı artırmak amacıyla "Ahıskalı Gençler II. Hukuk Çalıştayı" düzenlendi.

"1944 Ahıska Sürgünü Sözlü Tarih Projesi: Sürgünün Son Tanıkları" projesinde ise 4 farklı ülkede yaşayan sürgünün tanıklarıyla bir sözlü tarih çalışması yapılırken bu proje sonunda bir kitap ve belgesel de hazırlandı.

Sürgünün 75. yılı kapsamında 3 bin kişinin katıldığı Cumhurbaşkanlığındaki anma programının yanı sıra Ahıska ve Tiflis'te de anma etkinlikleri yapıldı.

Tarihi ve kültürel miras kayıt altına alındı

Ahıska Türklerine yönelik çalışmalar kapsamında tarihi ve kültürel mirasın kayıt altına alınması çalışmaları da yapıldı. Ahıska Türklerine ait cami, mezarlık, hamam, medrese, çeşme, minare, arasta ve namazgah gibi eserlerin tespiti amacıyla Ahıska bölgesinde 220 köy ziyaret edildi.

Bu çalışmalar sonunda "Ahıska Bölgesindeki Türk İslam Mimari Yadigarları" kitabı yayımlandı.

Ahıska Edebiyatı Ödülleri programı ise 2012'de Ahıska Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlendi.

YTB, Dünya Ahıska Türkleri Birliği ile hayata geçirdiği yerinde burs verme projesinden ise 40'tan fazla öğrenci faydalandı.

Geçen ay düzenlenen "Ahıska Üzerine Akademik Okumalar" programı kapsamında çeşitli eğitimler de verilirken 2019'da çıkan "1944 Ahıska Sürgünü: Son Tanıklar" kitabının ikinci baskısı da okuyucuyla buluştu.

Ahıska bilincinin yayılması, ana vatana aidiyetin korunması, ortak hafızanın muhafazası gibi amaçlarla hazırlanan "Bizim Ahıska" dergisi Ahıska Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, ABD ve Ukrayna'ya YTB tarafından ücretsiz gönderiliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Gürcistan, Vatan, Sscb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YTB, Ahıska Türklerinin ana vatanlarıyla bağını güçlendirmek için programlar düzenliyor - Son Dakika


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