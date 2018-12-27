Son Dakika Haberleri: Ytb, Almanya'nın En Büyük Türkçe Kitap Fuarına Katılacak

Ytb, Almanya'nın En Büyük Türkçe Kitap Fuarına Katılacak

1 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya'nın en büyük Türkçe kitap fuarı "19. Astec Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı"na katılacak.

Ytb, Almanya'nın En Büyük Türkçe Kitap Fuarına Katılacak, System.String[]
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya'nın en büyük Türkçe kitap fuarı "19. Astec Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı"na katılacak.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre YTB, Almanya'nın en büyük Türkçe kitap fuarı "19. Astec Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı"na katılacak.

Kuzey Ren- Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg kentinde bugün başlayan fuar, 6 Ocak'a kadar devam edecek.

YTB'nin organizasyonu ile gerçekleştirilen fuarda, Almanya'daki Türk vatandaşlarının özellikle çocuk ve gençlerin kültürel bağlarının güçlendirilmesi hedefiyle etkinlikler düzenlenecek.

Fuarda, TRT Çocuk'un sevilen animasyon çizgi filmi "Rafadan Tayfa", ilk kez yurt dışındaki Türk vatandaşları ile buluşacak.

Film, daha fazla kişiye ulaşması amacıyla 4-6 Ocak tarihlerinde farklı saatlerde 6 gösterimi yapılacak.

Fuarda küçük çocuklar için "Masal Saati" etkinliği düzenlenecek. "Çocuklarla Masal Saati" adlı etkinlik, 30 Aralık'ta Abdullah Şahan'ın anlatımıyla yapılacak.

Organizasyon çerçevesinde YTB'nin desteğiyle Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşları tarafından kurulan "Tema Schau Tiyatro Grubu", "Yeni Komşu" adlı özel gösterimini sunacak.

TRT'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Payitaht Abdülhamid'in oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu da fuarda "Gerçek ve Kurgu Arasında Abdülhamit" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.

YTB standını ziyaret eden katılımcılara fuar boyunca özel hediyeler sunulacak. Bu kapsamda TRT Çocuk Dergisi, stant ziyaretçilerine ücretsiz dağıtılacak.

Fuarda, çocukların ve gençlerin Türkçe yeterliliklerinin gelişimine yönelik çeşitli etkinlikler yer alacak.

Türkiye'de sevilen ve ilgiyle izlenen dizi, film ve animasyon karakterleri de fuarda vatandaşlarla bir araya getirilecek.

Fuarda, tüm etkinlik ve programlar ücretsiz olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:14 Kaynak: AA

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Almanya, Güncel
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