YTB, Astec Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı'nda - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 20'nci "Astec Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı"nda yurt dışındaki vatandaşlarla buluşuyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın Duisburg kentindeki Türkçe kitap fuarında stant açıldığı belirtildi.

Duisburg kenti yakınlarındaki Rheinberg kasabasında 5 Ocak'a kadar sürecek fuar boyunca yurt dışındaki vatandaşlarla buluşarak çeşitli etkinlikler düzenleyecek YTB'nin standında, yurt dışındaki vatandaşlara yönelik hizmetleri kapsayan bilgilendirici broşürler dağıtılıyor.

Vatandaşların hem yaşadıkları ülkelerde, hem de Türkiye'deki bazı resmi işlemlerini daha rahat yapabilmesi için YTB tarafından hazırlanan "YTB Cep Rehberi"ne de bu stantlardan ulaşılabiliyor.

20. Astec Türkçe Kitap ve Kültür Fuarı'nda YTB standını ziyaret eden vatandaşları çeşitli sürprizler bekliyor.

Minik ziyaretçilere çocuk yayınlarının yanısıra, YTB standına uğrayan ve sosyal medya etiketlerini takip eden vatandaşlara hediye kitaplar veriliyor.