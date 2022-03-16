YTB, Balkanlar'da yaşayan gençler için fotoğraf yarışması düzenliyor - Son Dakika
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YTB, Balkanlar'da yaşayan gençler için fotoğraf yarışması düzenliyor

16.03.2022 13:01
YTB, Balkanlar'da yaşayan gençler için fotoğraf yarışması düzenliyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Balkanlar'da yaşayan 18-23 yaş arasındaki gençlere yönelik fotoğraf yarışması düzenliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Balkanlar'da yaşayan 18-23 yaş arasındaki gençlere yönelik fotoğraf yarışması düzenliyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkan bölgesinde yaşayan 18-23 yaş arasındaki gençlerin katılımını hedefleyen fotoğraf yarışması; temel ve orta düzeyde bir fotoğrafçılık eğitimi vermek, fotoğrafçılığı sevdirmek ve Balkanlar'daki Osmanlı kültürel mirasını fotoğraflamak amacıyla düzenlenecek.

"Balkanlar Fotoğrafçılık Okulu Fotoğraf Yarışması" Balkanlar'daki Osmanlı kültürel mirası ve Balkan ülkelerindeki insan, mekan, mimari eser ile doğaya yönelik fotoğraf kategorileri olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

Katılımcılar her bölümden en az 3'er fotoğraf olmak üzere toplamda en az 6, en fazla 20 fotoğraf ile yarışmaya katılabilecek.

Fotoğraflar, yarışma başvuru formuyla birlikte e-posta ile "zip" dosyası olarak iletisimakademisi@ytb.gov.tr adresine gönderilecek.

Gönderilen fotoğraflar e-posta boyutunu aştığı takdirde özel veri transferi uygulamaları da kullanılabilecek.

Teslim sürecine dair bütün sorular iletisimakademisi@ytb.gov.tr adresi yoluyla cevaplandırılacak.

Yarışmaya katılım sağlayan adayların içinde en başarılı 10 aday, 10–13 Mayıs 2022'de Bosna Hersek'in Saraybosna şehrinde düzenlenecek Balkanlar Fotoğrafçılık Okulu Eğitim Programı'na katılmaya hak kazanacak.

Yarışma için başvurular, "https://ytbweb1.blob.core.windows.net/files/2022/BELGELER2022/YTB%20Foto%C4%9Fraf%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k%20Okulu%20Balkanlar%20Ba%C5%9Fvuru%20Formu.pdf" adresine yapılabilecek.

Son başvuru tarihi ise 8 Nisan 2022 olarak belirlendi.

Programa dair ayrıntılı bilgiler, "https://www.ytb.gov.tr/duyurular/ytb-fotografcilik-okulu-fotograf-yarismasi" sitesinde yer alıyor.

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Balkanlar, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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