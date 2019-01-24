Son Dakika Haberleri: Ytb Başkanı Abdullah Eren Avusturya'da

Ytb Başkanı Abdullah Eren Avusturya'da

27 dakika önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, 3 gün sürecek Avusturya ziyaretinin ilk gününe Türk kurumları ve çeşitli derneklere yaptığı ziyaretlerle başladı.

Ytb Başkanı Abdullah Eren Avusturya'da, System.String[]
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, 3 gün sürecek Avusturya ziyaretinin ilk gününe Türk kurumları ve çeşitli derneklere yaptığı ziyaretlerle başladı.


Eren, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım ile görüştükten sonra YTB ve Viyana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği iş birliğiyle hayata geçirilen "Çocuklarımız İçin El Ele Projesi" kapsamında Bildung Integration Lernen (BIL) derneğini ziyaret etti.

Avusturya'da eğitim gören 7-16 yaşlarındaki çocuklar ve ailelerinin eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin çalışmalar yürüten BIL derneğinin yetkililerinden bilgi alan Eren, burada ailelerle görüş alışverişinde bulundu.

Çocuklara hediyeler dağıtan Eren, daha sonra Viyana Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) geçerek YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz ile görüştü.

Eren, Avusturya ziyaretini yarın Avusturyalı yetkililer ve Türk toplumunun temsilcilerle yapacağı görüşmelerle sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:38 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İspanyol Tenisçi Nadal, Avustralya Açık'ta Finale Yükseldi 92 Yaşındaki Usta Oyuncu Eşref Kolçak Hastaneye Kaldırıldı

Celta Vigo, Milli Oyuncu Emre Mor'u Bir Kez Daha Kadro Dışı Bıraktı AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'nun Karvizitine İnceleme Başlatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 22:05:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ytb Başkanı Abdullah Eren Avusturya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]