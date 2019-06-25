Son Dakika Haberleri: YTB Başkanı Abdullah Eren: "Büyük bir medeniyet bakiyesi üzerinde yaşamanın sorumluluğunu taşıyoruz"
Son Dakika Genel Haber

YTB Başkanı Abdullah Eren: "Büyük bir medeniyet bakiyesi üzerinde yaşamanın sorumluluğunu taşıyoruz"

1 saat önce

YTB Başkanı Abdullah Eren: "Büyük bir medeniyet bakiyesi üzerinde yaşamanın sorumluluğunu taşıyoruz"ANKARA - Ürdün'de Kadim Türk Varlığı ve Akraba Topluluklar Raporu tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı.

YTB Başkanı Abdullah Eren: "Büyük bir medeniyet bakiyesi üzerinde yaşamanın sorumluluğunu taşıyoruz"
ANKARA - Ürdün'de Kadim Türk Varlığı ve Akraba Topluluklar Raporu tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları başkanlığında düzenlenen "Ürdün'de kadim Türk varlığı ve akraba topluluklar" başlıklı çalışma kapsamında Ürdün'de saha çalışması yürütülmüş, Türk ve Türkmen nüfusun yaşadıkları bölgeler araştırılarak raporlanmıştır. Toplantıya ilgili resmi kurum, üniversite, Sivil Toplum Kuruluşu (STK),düşünce kuruluş temsilcileri katıldı.
Yurt dışındaki vatandaşlar ve uluslararası öğrencilerle birlikte soydaş ve akraba toplulukların da YTB'nin görev alanlarından birini oluşturduğunu belirten YTB Başkanı Abdullah Eren, "YTB'nin 3 ana faaliyet alanından biri olan kültürel ve tarihi ilişkilerimizin olduğu soydaş ve akraba topluluklarımızla ilgili çalışmalarımızı arttırarak sürdürüyoruz."dedi. Başkan Eren YTB'nin bu çalışmalarıyla büyük bir sorumluluk da üstlenmeye çalıştığını ifade ederek; "Büyük bir medeniyet bakiyesi üzerinde yaşamanın sorumluluğunu taşıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla da bu sorumluluğun gereğini yerine getirmenin gayretindeyiz. Kadim varlığımıza yönelik olarak geçmiş dönemde Lübnan ve şimdi Ürdün için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı ileri ki dönemde Irak ve Filistin ile ilgili hazırlayacağımız raporlarla tamamlayacağız" şeklinde konuştu
Ürdün Türk Hayır Cemiyeti Başkanı Mehmet Cengiz Türk, "Ürdün'e ilk göç dini sebeplerle olmuştur. Ürdün'de en az nüfusa sahip 40-50 bin Türkler var" dedi.
YTB Başkanı Abdullah Eren: Büyük bir medeniyet bakiyesi üzerinde yaşamanın sorumluluğunu taşıyoruz
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:55 Kaynak: İHA
Ürdün, yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği mesajı görmezden gelecek değiliz Palamut lakerdalarının kavanozu 130 liradan satılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu imzalayarak onayladı Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 21:24:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YTB Başkanı Abdullah Eren: "Büyük bir medeniyet bakiyesi üzerinde yaşamanın sorumluluğunu taşıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]