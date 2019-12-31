YTB Başkanı Eren - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Kendi ayakları üzerinde duran ancak Türkiye ile gönül bağını kaybetmeyen güçlü bir diaspora istiyoruz. YTB olarak nerede bir vatandaşımız varsa orada olacağız. İnşallah 2020, 2019'dan parlak geçecek." dedi.

Eren, YTB'nin 2019 faaliyetlerinin seyrini ve 2020'ye yönelik hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Öğretmen buluşması, danışmanlık hizmeti, ödüllü yarışmalar ve Avrupa festivali

YTB'nin yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik 2019'da toplamda 239 sivil toplum kuruluşu ile eğitim projesi hayata geçirdiğini belirten Eren, Türk diasporasını edebiyat alanında yeni açılımlara teşvik etmek amacıyla "YTB Türkçe Ödülleri" yarışmasının düzenlediğini söyledi.

Eren, Türk diasporasının çocuklarına ana dilleri Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretecek eğiticileri yetiştirmek amacıyla da "Türkçe Öğretici Yetiştirme Programları"nın hayata geçirildiğini kaydetti.

Diasporanın Türkçe kaynaklara kolay erişebilmesini sağlamak için "Anadolu Okuma Evi" projesi altında 7 ülkede 30 kütüphane açıldığını belirten Eren, edebiyat dünyasına yeni kalemler kazandırabilmek için de 8 ülkeden katılımcılarla "Yazarlık Akademisi" düzenlendiğini belirtti.

Başkan Eren, YTB'nin" Tez-Araştırma", "Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans", "Aile ve Sosyal Hizmetler", "Lise Bitirme Başarı Ödülleri" ve "Fuat Sezgin Üstün Başarı Ödülleri" başlıklarıyla Türk diasporasına çeşitli alanlarda burslar sağladığını anımsattı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Türkçe ve Türk kültürü dersi veren öğretmenlerle buluşmalar gerçekleştirildiğini söyleyen Eren, Türkçe ve Türk kültürü eğiticilerine, "Türkçe Saati Proje ve Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek" programlarıyla öğreticilik becerilerini ilerletme imkanı sunulduğunu dile getirdi.

Eren, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına, ırkçı ve İslamofobik yaklaşımlara karşı insan hakları ve hukuk alanında danışmanlık hizmeti ve eğitimler verdiklerini belirtti.

YTB, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Almanya'nın Hamm şehrinde "Avrupa Spor ve Kültür Festivali" düzenlendiğini kaydeden Eren, "Binlerce kişinin yer aldığı ortak festivalde çağdaş ve geleneksel spor müsabakaları, bireysel ve takım sporu etkinlikleri, çocuklar ve yetişkinler için oyunlar, kültür sanat etkinlikleri ve çeşitli aktiviteler katılımcılarla buluştu." dedi.

Gençlik kampı, akademi, iftar ve iş dünyası stajları

Gençlerin gelişimlerine katkı sağlayacak onlarca proje hayata geçirdiklerini kaydeden Eren, yaklaşık 5 bin gencin bu projelerde yer aldığını söyledi.

Eren, Dışişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yurt dışından gelen 472 genci, ana vatanlarıyla bağlarının güçlendirilmesi için Türkiye'de düzenlenen gençlik kampları ile buluşturduklarını söyledi.

Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı ile 3 bin 200 Türk gencinin Türkiye'nin dört bir yanını gezme fırsatı bulduğunu belirten Eren, Türkiye'nin çalışma hayatını tanıma fırsatı sunan "Türkiye Stajları" programına 144 gencin katıldığını kaydetti.

Eren, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen ve Türkçe, tarih, kültür, sanat ve çeşitli mesleki eğitimlerin verildiği "Diaspora Gençlik Akademisi" programına dünyanın dört bir yanından 42 gencin katıldığını kaydetti.

Başkan Eren ayrıca bulundukları ülkelerin kültür, siyaset ve sosyal hayatında aktif olabilmeleri için hazırlanan "YTB Genç Liderler" programına da 56 gencin katıldığını dile getirdi.

Viyana ve Strazburg'da gerçekleştirilen 56 projeyle gençlik buluşmaları organize edildiğini belirten Eren, Paris, Viyana, Brüksel ve Köln'de ramazan ayında "Gençlik İftarları" organize edildiğini söyledi.

Eren, İsveç, Norveç, Almanya, Fransa, Avusturya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da 4 binden fazla vatandaşın katılımlarıyla ramazan ayında iftar programları organize edildiğini belirterek yurt dışındaki Alevi vatandaşlara yönelik aşure ve muharrem iftarı programları gerçekleştirildiğini söyledi.

Eren, New York'ta YTB ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) iş birliğiyle düzenlenen programa ve iş gücü anlaşmalarının 50'nci yıl dönümleri vesilesiyle İsviçre'deki programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığını söyledi.

Sınırda sıcak karşılama

Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşların yurda gelişlerinde bu yıl ilk kez Türkiye sınırlarının ötesinde Sırbistan sınır kapılarında karşılandığını söyledi.

Vatandaşların, Türk polisi, Türkçe-Sırpça bilen YTB personeli, YTB'nin uluslararası bursiyer öğrencileri tarafından karşılandığını söyleyen Eren, "Türk polisi ve YTB personeli teknik desteklerden tercümanlık faaliyetlerine kadar vatandaşların pek çok ihtiyacının giderilmesinde önemli rol oynadı." dedi.

Sürgünlerin yıl dönümleri, Nevruz, Kıbrıs festivali, gönül buluşmaları

Eren, Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar çok geniş bir coğrafyada yaşayan soydaş ve akraba topluluklarla tarihi ve kültürel bağların inşası ve daha da güçlendirilmesinde de çok sayıda projeye imza attığını söyledi.

Bu yıl düzenlenen etkinliklerle binlerce soydaş ve akraba topluluklara mensup kişiye ulaşıldığını kaydeden Eren, "Bu yıl 'Bulgaristan'dan Zorunlu Göçün 30. Yılı Anma Programı' ve 'Kırım Tatar Sürgünü 75. Yıl Anma Programı' icra edildi. Bunun yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 'Ahıska Sürgünü 75. Yıl Anma Programı' gerçekleştirildi." dedi.

Eren, "Türkiye'nin bu topluluklara bigane kalması düşünülemez. Geçmişin acı tecrübelerini tefekkür etmezsek bunlar tekerrür eder."

Bu yıl ilk kez bir kamu kurumu olarak nevruz kutlamaları çerçevesinde Eskişehir'de Türk dünyasından öğrencilerin ve temsilcilerin bir araya getirildiğini kaydeden Eren, kutlamalarda geleneksel keşkek kazanı karıştırılarak nevruz ateşi yakıldığını ve örste çekiçle demir dövüldüğünü söyledi.

Eren, YTB ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 8 bölgede "İyilik Festivali" düzenlendiğini aktararak beş bin kişiyi aşan katılımla gerçekleştirilen programın Kıbrıslı çocukları buluşturduğunu söyledi.

YTB'nin, "Gönül Coğrafyası Kültür Buluşmaları" kapsamında Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Kosova halklarını kardeşlik çatısı altında topladığını belirten Eren, "Evlad-ı Fatihan Gezileri", "Bilim Seyyahları", "Türk Edebiyatı Rotası" ve "Balkan Gençlik Okulu" kapsamında soydaş ve akraba topluluklardan çok sayıda gençle bir araya gelindiğini söyledi.

Eren, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde iftar verdiklerini vurgulayarak bölgelere "İyilik Tırı" gönderdiklerini ve bölge halkının bir nebze de olsa acısının dindirildiğini dile getirdi.

Kapasite artırımı

Medya ve kapasite gelişimi alanında da YTB'nin kurumsal iş birlikleriyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Eren, 12 farklı ülkede yaşayan Arakanlı medya mensuplarına TRT World iş birliğinde eğitimler verildiğini dile getirdi.

Eren, Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM), AFAM'a bağlı Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) ve AA iş birliğinde 13 Afrika ülkesinden 20 gazeteciye medya alanında teorik ve pratik eğitimler verildiğini kaydetti.

"Gelecek Nesil Akademisi" adı altında kapasite geliştirme programlarına Arakan, Filipinler, Hindistan, Tayland, Endonezya ve diğer kardeş topluluklara mensup 20 ülkeden 40 kişinin katıldığını söyleyen Eren, Bangsamoro'daki Müslüman toplumun hukuk alanındaki insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için de 180 kişi ile "Bangsamoro Hukukçu Yetiştirme Programı" düzenlendiğini dile getirdi.

Mezun dernekleri

Eren, Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerine dönen mezunların ülkelerinde kurdukları "Türkiye Mezunları dernekleri" sayısının 30'a ulaşmasının beklendiğini de belirtti.

Dernekler sayesinde mezunlar arasındaki iletişimin artırıldığını kaydeden Eren, mezunların Türkiye ile bağlarının daha da kuvvetlendirileceğini söyledi.

Burslara rekor başvuru

"Türkiye Bursları" programının, 2019'da dünyanın dört bir yanından rekor sayıda başvuru aldığını kaydeden Eren, 169 ülkeden 146 bin başvuru aldıklarını söyledi.

Eren, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "Uluslararası Öğrenci Akademisi"ne de 182 ülkeden 11 bin uluslararası öğrenci katıldığını belirterek "Akademi sayesinde öğrenciler Türkiye'nin uluslararası duruşunu, Anadolu irfanını, Türkiye'nin misafirperverliğini, ahlaki ve kültürel değerlerimizi yakından tanıma imkanı buluyor." diye konuştu.

Eren, son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz kendi ayakları üzerinde duran ancak Türkiye ile gönül bağını kaybetmeyen güçlü bir diaspora istiyoruz. Avrupa'da 60 yıllık Türk varlığı bir başarı hikayesi. Buradaki idealimiz 'güçlü diaspora güçlü Türkiye' ve biz YTB olarak nerede bir vatandaşımız varsa oradayız; orada olmaya devam edeceğiz. Bu yıl yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik kamu hizmetlerinin kolaylaştırılmasını amaçlayan bir projeyi hayata geçirdik. 2019 içerisinde yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik bazı kolaylaştırıcı düzenlemeler de yürürlüğe girdi. Kurum kapsamında düzenlenecek faaliyetlere yönelik 2020 derslerimize de çalıştık, yurt dışındaki vatandaşlarımızın beklentilerinin farkındayız. Bunlar için ilgili bakanlıklarımız nezdinde çalışmaları da sürdürüyoruz. Yine kadın, gençlik ve aile meselelerine yoğunlaşılacak. Batı ülkelerinde Müslüman diaspora ile ilişkileri geliştirmeye çalışacağız. İnşallah 2020'de 2019'dan parlak geçecek. 10 Ocak-20 Şubat arası 'Türkiye Bursları' na başvurular alınacak. Hedef ülke ve bölgelerden en nitelikli öğrencileri seçmeye çalışıyoruz. Zira bu milletin vergileriyle öğrenci burslandırıyoruz. Dolayısıyla önemli bir sorumluluk söz konusu."