YTB Başkanı Eren AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel YTB Başkanı Eren AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

YTB Başkanı Eren AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, oyunu "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafı için kullandı.

YTB Başkanı Eren AA'nın

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, oyunu "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafı için kullandı.

YTB Başkanı Eren, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Haber kategorisinde Eren, Diyarbakırlı anneleri anlatan Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafını seçti.

Eren, "Bu fotoğrafın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. O bölgede yaşayan insanların, terör örgütlerine karşı seslerini çıkarmaları, insani şekilde yüksek sesle bunu dile getirmeleri ve bunu barışçıl biçimde yapmaları çok önemli. Diyarbakırlı annelerin direnişini ve ayaklanışını çok kıymetli buluyorum ve hepsine de saygılarımı gönderiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşam kategorisinde, Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil Akşamı" başlıklı fotoğrafına oy veren Eren, bu yıl açılışı yapılan Çamlıca Camisi fotoğrafının 2019 yılını özetlediğini ifade etti.

Eren, spor kategorisinde, Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçerek, Barış Pınarı Harekatı'nı asker selamıyla destekleyen milli takım futbolcuları üzerinde baskı unsuru oluşturulmaya çalışıldığını dile getirdi.

Milli takımın bütün bu baskılardan etkilenmediğini ve başarılı performans sergilediğini belirten Eren, "Bence bu kare, sporda açık ara birinci olmayı hakediyor. Milli takımımıza başarılar diliyorum." dedi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Antarktika, Suriye, Filistin, Yeni Zelanda, Endonezya, Fransa ve Fildişi Sahili gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 50 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Anadolu Ajansı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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