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YTB Başkanı Eren: "(Ahıska sürgünü) Mezar taşları olmayan şehitlerimiz var"
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in kürsüye gelişi Yaşlı bir Ahıska Türk'ünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmesi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in konuşması ANKARA -...
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:27 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in kürsüye gelişi
Yaşlı bir Ahıska Türk'ünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmesi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programına katıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, anma programında bir konuşma yaptı.
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