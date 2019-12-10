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Son Dakika Güncel YTB Başkanı Eren: '(Ahıska sürgünü) Mezar taşları olmayan şehitlerimiz var' - Son Dakika

YTB Başkanı Eren: "(Ahıska sürgünü) Mezar taşları olmayan şehitlerimiz var"

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in kürsüye gelişi Yaşlı bir Ahıska Türk'ünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmesi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in konuşması ANKARA -...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in kürsüye gelişi

Yaşlı bir Ahıska Türk'ünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmesi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programına katıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, anma programında bir konuşma yaptı.

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YTB Başkanı Eren: (Ahıska sürgünü) Mezar taşları olmayan şehitlerimiz var

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Abdullah Eren, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:27 Kaynak: AA
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