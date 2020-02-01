YTB Başkanı Eren: "Aile bütünlüğünün korunmasına özel önem vereceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel YTB Başkanı Eren: 'Aile bütünlüğünün korunmasına özel önem vereceğiz' - Son Dakika

YTB Başkanı Eren: "Aile bütünlüğünün korunmasına özel önem vereceğiz"

1 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Almanya'da gençlik daireleri tarafından çeşitli sebeplerle ailelerinden alınan çocuklar, bağımlılıkla mücadele, yaşlı bakımevleri gibi konularda ailenin bütünlüğünün korunması gibi konulara 2020 yılında özel bir önem...

YTB Başkanı Eren:

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Almanya'da gençlik daireleri tarafından çeşitli sebeplerle ailelerinden alınan çocuklar, bağımlılıkla mücadele, yaşlı bakımevleri gibi konularda ailenin bütünlüğünün korunması gibi konulara 2020 yılında özel bir önem vereceklerini söyledi.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Eren, Düsseldorf Başkonsolosluğu Aile Ataşeliği ile birlikte yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Eren, "Aile bütünlüğünün korunması amacıyla Alman Gençlik Daireleri (Jugendamt) sorunları, bağımlılıkla mücadele, yaşlı bakım evlerinde yaşlılarımızın kültürümüze uygun şekilde bakılması, çocukların özel eğitimli okullara gönderilmesi gibi çalışmalar yürütüyoruz. Bu konunun gerek akademik, gerekse yerelde çalışan derneklerimiz, psikologlarımız, pedagoglarımızla tabiri caizse fotoğrafını çekmeyi arzuluyor ve aile bütünlüğünün korunmasına 2020'de özel bir önem vermek istiyoruz." diye konuştu.

YTB Başkanı Eren " Avrupa'da üçüncü, dördüncü nesile ulaşan millet varlığımızın içinde toplumun birçok farklı alanında başarılı Türkler var ve bu insanlar hakikaten alanlarında uzman. Aile konusuyla uğraşan uzman pedagog, psikolog ve avukatlarımız var ama bir mekanizma kurulması lazım. Biz bu mekanizmayı Düsseldorf Başkonsolosluğu Aile Ataşeliğimizle beraber nasıl kurabiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz diye bir çalışma yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yılın faaliyetlerine de değinen Eren, şunları kaydetti:

"2019 yılı kurum açısından yurt dışı vatandaşlarımıza hizmetlerimizi arttırdığımız bir yıl oldu. Proje sayılarımızı, verdiğimiz destekleri arttırdık. Bilhassa dil eğitimi, Türkçe eğitimi, Türk dili ve kültürünün yaygınlaştırılması ile ilgili projelerimizin sayısını arttırdık. Hafta sonu okulları, çift dilli eğitimler, Anadolu okuma evleri projesi kapsamında derneklerde kütüphaneler açtık. Sırbistan ve Kapıkule sınır kapılarında birtakım faaliyetler yaptık. Hamm kentinde üç gün süren bir spor festivali düzenledik. Bunların yanı sıra gerek insan hakları ve ayrımcılığa dair raporlarımızı hazırladık, ırkçı saldırıya uğrayan kişi ve derneklere destek verdik, birçok vatandaşımıza bireysel konularda yardımcı olmak gibi çeşitli faaliyetler yürüttük."

2020 yılında Türkiye'de büyük bir yurt dışı Türkler buluşması planladıklarına işaret eden Eren, "Diaspora meselesini Türkiye'de bir makro strateji haline getirip tüm kurumların ortak paylaşacağı bir eylem planı oluşturmak istiyoruz." dedi.

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Düsselldorf, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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