YTB Başkanı Eren, Azerbaycan Diaspora İş Üzre Başkanı Muradov'la görüştü - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Bir milletin iki diasporası olmaz. Türk milleti, dünyanın neresinde olursa olsun her zaman bir ve beraberdir; dost ve kardeş can Azerbaycan'ın yanındadır." dedi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren ve Azerbaycan Diaspora İş Üzre Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov online toplantı yaptı.

Toplantı sonrası Azerbaycan basınına açıklamalarda bulunan Eren, iki ülke diasporaları arasındaki iş birliğine ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Eren, Ermenistan'ın menfur saldırıları sonucu hayatını kaybeden asker ve sivil tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, Ermenistan'ın saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev liderliğinde iki ülke arasındaki yakın ilişkilere her iki ülkenin ilgili diaspora kurumları olarak katkı sunmaya gayret ettiklerini dile getiren Eren, bu hususta özellikle son 2 yıldır önemli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Eren, YTB Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de öğrenim gören Azerbaycanlı öğrencilere de büyük bir ehemmiyet atfettiklerini anlatarak, "Türk Konseyi çerçevesinde Türkiye'de diasporadan sorumlu komite başkanları/bakanlar toplantısı yaptık. Almanya Berlin'de, ABD New York'ta diasporalarımızı buluşturan sivil toplum toplantıları yaptık. İş birliğimizi arttırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Dünyanın farklı yerlerinde bulunan Türkiye ve Azerbaycan diasporalarının Ermenistan'ın mütecaviz hareketlerine karşı ortak tepki verip, Azerbaycan toprakları üzerindeki haksız işgalini tüm dünyaya beraber anlattıklarına dikkati çeken Eren, "Bir milletin iki diasporası olmaz. Türk milleti, dünyanın neresinde olursa olsun her zaman bir ve beraberdir, dost ve kardeş Can Azerbaycan'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.

Eren, Türkiye'nin, Ermenistan'ın saldırılarına karşı en başından tepki gösterdiğini ve Türk halkının da her zaman Azerbaycan ile birlikte olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin diaspora kurumu olan YTB'nin de faaliyet alanlarındaki çalışmalarıyla Azerbaycan ve haklı davasının yanında olacağını kaydetti.