YTB Başkanı Eren "Balkan Tarih ve Kültür Akademisi"nin kapanışında konuştu - Son Dakika
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YTB Başkanı Eren "Balkan Tarih ve Kültür Akademisi"nin kapanışında konuştu

01.07.2022 19:30

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: "Balkan Tarih ve Kültür Akademisi"nin kapanış töreni Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren'in açıklamaları Hüsrev Emin'in konuşması Sertifika dağıtımı Toplu fotoğraf YTB Başkanı Eren "Balkan Tarih ve Kültür Akademisi"nin kapanışında konuştu...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

"Balkan Tarih ve Kültür Akademisi"nin kapanış töreni

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren'in açıklamaları

Hüsrev Emin'in konuşması

Sertifika dağıtımı

Toplu fotoğraf YTB Başkanı Eren "Balkan Tarih ve Kültür Akademisi"nin kapanışında konuştu

"Bizim birbirimizi daha iyi tanımamız lazım. Birbirimizi daha iyi tanıyalım ki kardeşlik bağımız gelişsin. Birbirimizin sorunlarına aşina olalım ki çözümleri de beraber geliştirelim. Bunun için de geçmişi bilmek lazım. Atiye hazırlanabilmek için maziyi iyi bilmek lazım"

OHRİ (AA) – Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Balkanlar ve Türkiye'deki insanların birbirlerini daha iyi tanıması gerektiğini, bu sayede kardeşlik bağlarının geliştiğini ifade etti.

Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle gerçekleştirilen "Balkan Tarih ve Kültür Akademisi"nin kapanış programı düzenlendi.

YTB ve Üsküp merkezli Köprü Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği iş birliğinde icra edilen programa, YTB Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyetin yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kurum temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

YTB Başkanı Eren, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kurum olarak Balkanların farklı ülkelerinde gençlerin kültürel kapasitesini ve eğitim seviyesini yükseltmek üzere çok farklı başlıklarla tarih ve kültür programları düzenlediklerini ifade etti.

Program kapsamındaki öğrencilere, Türkiye ile ilişkiler, ekonomi, siyaset, kültür, sanat, tarih, girişimcilik ve spor gibi farklı alanlarda katkı sağlamaya gayret ettiklerini söyleyen Eren, bunun yanı sıra her yıl Türkiye Bursları kapsamında Balkanlardan binden fazla öğrenciye burs verdiklerini vurguladı.

Eren, Balkan Tarih ve Kültür Akademisi'nin kapanışını yaptıklarını belirterek, akademiye, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Kosova'dan yaklaşık 30 kişinin katıldığını anımsattı.

Akademide, Osmanlı'nın Balkanlarda bıraktığı tarih ve kültür mirasını gençlere anlattıklarını kaydeden Eren, "Bunun içerisinde siyasi tarih de var, bunun içerisinde toplumsal tarih de var, fakat bunun içerisinde bizim mimarimiz var, Osmanlı mimarisi. Osmanlı gastronomisi de var, mutfak kültürümüz de var. Bunun içerisinde tekke kültürümüz de var. Musikimiz de var. Sosyal yaşamdaki Osmanlı döneminde toplumsal dayanışmanın temelinde olan vakıf kültürü de var." dedi.

Eren, şunları söyledi:

"Bizim birbirimizi daha iyi tanımamız lazım. Birbirimizi daha iyi tanıyalım ki kardeşlik bağımız gelişsin. Birbirimizin sorunlarına aşina olalım ki çözümleri de beraber geliştirelim. Bunun için de geçmişi bilmek lazım. Atiye hazırlanabilmek için maziyi iyi bilmek lazım. Biz burada bir mazi eğitim çerçevesinde arkadaşlarımızı bilgilendirdik."

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı ve Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin ise akademinin, Balkanların farklı bölgelerinden gelen öğrenciler için güzel bir buluşma ve kaynaşma vesilesi olduğunu ifade etti.

Emin, akademi kapsamında Osmanlı kültürüyle alakalı konuların farklı bir şekilde anlatıldığını dile getirdi.

Program sonunda akademiyi tamamlayan öğrencilere sertifikalar dağıtıldı.

27 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde düzenlenen akademiye, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan ve Yunanistan'dan yaklaşık 30 öğrenci katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YTB Başkanı Eren 'Balkan Tarih ve Kültür Akademisi'nin kapanışında konuştu - Son Dakika

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