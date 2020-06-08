YTB Başkanı Eren: Bu yıl daha yoğun gurbetçi bekliyoruz - Son Dakika

YTB Başkanı Eren: Bu yıl daha yoğun gurbetçi bekliyoruz

HER yıl haziran ayında memleket hasretiyle yollara düşen gurbetçiler, koronavirüs önlemleri arasında Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

YTB Başkanı Eren: Bu yıl daha yoğun gurbetçi bekliyoruz, System.String[]

HER yıl haziran ayında memleket hasretiyle yollara düşen gurbetçiler, koronavirüs önlemleri arasında Türkiye'ye giriş yapmaya başladı. Alınan tedbirleri ve çalışmaları Kapıkule Sınır Kapısı'nda inceleyen Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı (YTB) Abdullah Eren, koronavirüs sürecinde Türkiye'nin mücadelesi ve aldığı tedbirlerin olumlu etkisinden dolayı bu yıl daha yoğun bir geliş beklediklerini ifade etti.

YTB Başkanı Abdullah Eren, AK Parti İstanbul Milletvekili ve YTB Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sarıkaya ile Edirne'nin Avrupa'ya açılan kapısı Kapıkule'ye gelerek, Türkiye'ye giriş yapmaya başlayan gurbetçiler için alınan tedbir ve çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sonrası açıklama yapan Eren, koronavirüs sürecinde Türkiye'nin mücadelesi ve aldığı tedbirlerin olumlu etkisinden dolayı bu yıl daha yoğun bir geliş beklediklerini söyledi.

'TÜRKİYE'DEKİ ZAMANLARINI EN İYİ ŞEKİLDE GEÇİRMELERİNE VESİLE OLACAK HAZIRLIK YAPIYORUZ'

YTB Başkanı Eren, bu yıl koronavirüs gündeminden dolayı gurbetçilerin Türkiye'ye gelişlerinde daha değişik bir süreç yaşanacağını, bununla ilgili tüm önlemlerin alındığını belirtti. Gurbetçilerin Türkiye'ye gelişlerinde karşılaşacağı uygulamalar ve tedbirlerle ilgili bir cep telefonu aplikasyonu üzerinde çalıştıklarını ifade eden Eren, "Vatandaşımızın Avrupa'nın neresinde olursa olsun, Türkiye'ye gelirken ki güzergahında karşılaşacağı uygulamalarla ilgili bilgilendirecek bir internet sitesi ve aplikasyon üzerinde çalışıyoruz. Yani yurtdışından bir vatandaş karayoluyla Türkiye'ye geleceği zaman o uygulama sayesinde sınırda ne gibi muamelelere maruz kalacak onunla ilgili bilgi edinecek. Türkiye'ye girişlerde yurtdışından gelen vatandaşlarımızın hem sağlığını riske atmayacak, hem de burada geçirdiği kısıtlı vakti en verimli şekilde geçirmesine vesile olabilecek bir hazırlığı da yapıyoruz. Vatandaşlarımızın valizini hazırlamalarını tavsiye ediyoruz. Müjdelerimizle bu yaz da sıla yolunda yanlarında olacağız" dedi.

'TEDBİRLER ONLARIN LEHİNE OLACAK'

Türkiye'ye gelen vatandaşların, turizm sektörü de göz önünde bulundurularak en iyi şekilde vakitlerini geçirmelerinin sağlanacağını belirten Eren, "Türkiye çok büyük bir turizm ülkesi. Günde 40 milyar dolara yakın turizm geliri var, bunu da göz önüne alarak bir takım uygulamalar yazın gerçekleştirilecek. Biz de YTB olarak yurtdışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'deki kurumu olarak yurtdışından Türkiye'ye gelecek vatandaşlarımızın, geldikten sonraki uygulanacak ne gibi tedbirler var, bunları inşallah bu hafta içerisinde vatandaşlarımızın duyacağını tahmin ediyoruz. Ama vatandaşlarımız emin olsun, onların lehinde bir uygulama olacak" diye konuştu.

'BU YIL DAHA YOĞUN GELİŞ BEKLİYORUZ'

Bu yıl, Türkiye'ye gelişlerde artış beklediklerini de ifade eden Eren, "Geçtiğimiz yıl sadece izin sezonunda 600 bin insanımızın karayoluyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını biliyoruz. Yıl boyunca da 3 milyondan fazla insanın Türkiye'ye geldiğini biliyoruz. Korona süreci tersine hareketliliği de meydana getirebilir. Çünkü insanlar koronada Türkiye'nin verdiği mücadeleyi ve alınan tedbirleri gördüler. Bir de vatan hasreti var. Biraz da duygusallık da var koronadan dolayı. Dolayısıyla biz bu sene açıkçası daha yoğun bir geliş bekliyoruz. Tedbirlerimizi de ona göre alıyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve YTB Komisyonu Başkanı Zafer Sarıkaya da amaçlarının gurbetçilerin Türkiye'deki vakitlerini iyi geçirmelerini sağlamak olduğunu kaydetti. Sarıkaya, "YTB başkanlığıyla birlikte biz de alt komisyonu olarak vatandaşlarımızın sorunlarını, hem yaşamış oldukları ülkelerde hem de yaşamış oldukları ülkelerden Türkiye'ye geliş güzergahları üzerinde karşılaşmış oldukları sorunları tespit edip bunları değerlendirip ama aynı zamanda sahadaki var olan sıkıntıları gözlemleme adına buradayız. Vatandaşlarımızın koronavirüs sürecinde Türkiye'ye girişlerini kolaylaştırmak için dinamik bir sürecin varlığından da bahsedebileceğimiz bir ortamda daha kolay hale nasıl getirebiliriz, onların Türkiye'de ulaşımını, kalmış oldukları süreçte daha rahat olmalarını nasıl sağlayabiliriz, bütün bu çalışmaları yerinde tespit etmek için bugün buradayız" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE PROSEDÜR TAM ANLAMIYLA UYGULANIYOR'

Almanya'dan gelerek Kocaeli'ye giden Deniz Akman, diğer ülkelere nazaran Türkiye'nin koronavirüste sağlık prosedürünü daha iyi uyguladığını belirterek, "Sınır kapılarında Türkiye'ye gelene kadar hiçbir kontrolle karşılaşmadık. Ne maske kontrolü vardı, ne ateş ölçtüler. Türkiye'de prosedür tam anlamıyla uygulanıyor. Maske kontrolü, ateş ölçme, ön beyana yönelik form doldurma, 14 gün karantina uygulaması var. Bunun yanında alış veriş ihtiyacı olduğunda karşılanacağı söylendi. Daha büyük sıkıntı olduğunda acil aramamızı istediler. Geldiğimiz için bize bir karantina onamı imzalattılar. 14 gün evimde karantinada olacağım. Aynı şekilde Almanya'ya döndüğümüzde de aynısı olacak. Ama memleketimizi çok özledik ve bunlara değer" dedi.


yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 06:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YTB Başkanı Eren: Bu yıl daha yoğun gurbetçi bekliyoruz - Son Dakika

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