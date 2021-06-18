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YTB Başkanı Eren'den, Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

YTB Başkanı Eren'den, Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

18.06.2021 06:14
YTB Başkanı Eren'den, Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti, System.String[]

YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Bulgaristan Türklerinin sembol ismi, diplomat ve yazar Osman Kılıç'ın vefatının ardından ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Bulgaristan Türklerinin sembol ismi, diplomat ve yazar Osman Kılıç'ın vefatının ardından ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

YTB Başkanı Eren, 101 yaşında vifat eden Bulgaristan Türklerinin kanaat önderlerinden diplomat ve yazar Osman Kılıç'ın ailesine taziyel ziyaretinde bulundu. Eren, taziye sonrası paylaştığı mesajında "Bulgaristan Türklerinin 101 yıllık çınarı, gençliğini Türklük ve İslam için komünist rejimin zindanlarına feda eden dava adamı, Şumnu Nüvvab Medresesi'nin hayattaki son hocası Osman Kılıç Amcamız Hakka yürüdü, Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kılıç'ın yaşamının mücadelelerle dolu büyük bir kahramanlık öyküsü barındırdığını belirten Eren, "Osman Amca'ya bir nebze de olsa vefa borcumuzu ödeyebilmek için; 100'üncü yaş gününde özel bir program düzenlemiş, tarihe kayıt niteliğindeki hayatını anlatan 'Kader Kurbanı' isimli kitabını Bulgarca diline tercüme edip basımını yapmıştık" dedi.Dün Ankara'daki evinde vefat eden Kılıç'ın cenazesi 18 Haziran 2021 tarihinde Ankara Cebeci Asri Mezarlığında ikindi namazına müteakip toprağa verilecek.OSMAN KILIÇ KİMDİR?Osman Kılıç, 1920 yılında Bulgaristan'ın Hezalgrad (Razgrad) iline bağlı Kılıç Köyü'nde doğdu. Hezalgrad'da Türk Rüştiyesini, Şumnu'da 'Nüvvab' okulunun lise bölümünde okuduktan sonra bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Yüksek Eğitim Şurası üyeliğine seçildi. Osman Kılıç, 1948 yılında Türkiye lehine casusluk yapmakla suçlandı ve idam cezasına çarptırıldı. Üç buçuk yıl sonra, Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde, Türkiye Cumhuriyeti'nin baskısı ile cezası müebbete çevrildi. Nisan1948'den Temmuz 1962 tarihine kadar Bulgaristan hapishanelerinde kaldı.Siyasi bir tutuklu olarak 14 yıldan fazla bir süre Şumnu ve Varna hapishanelerinde, ardından Belene toplama kampına, Pazarcık hapishanesine, yine Belene'ye ve son olarak Plevne hapishanesine gönderildi. Temmuz 1962'de af kapsamında serbest bırakıldı. Yaklaşık 2,5 yıl, 1951'de ülkeden kovulduktan sonra Ankara'ya yerleşen karısı ve kızının yanına gitmek için mücadele etti. Ocak 1965'te Türkiye diplomatlarının yardımıyla Türkiye'ye geldi.Türkiye'ye geldikten sonra Dışişleri Bakanlığı'nın Bulgaristan masasında, daha sonra İdari Ateşe olarak Belgrad Büyükelçiliği'ne atandı. Belgrad'ta 8 yıl Konsolosluk amiri olarak görev yaptıktan sonra 1983 yılında emekli oldu.Görevleri arasında TRT Yabancı Diller Yayın Servisinde Bulgarca mütercim-spikerlik ve Kara Kuvvetleri Dil Okulunda Bulgarca öğretmenliği de yer alıyor. Hayatını aktardığı 'Kader Kurbanı' (1988) eseri ile 1995 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin Hatıra Ödülüne layık görüldü.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 2019 yılında doğumunun 100'üncü yılında Osman Kılıç için bir vefa programı düzenledi. YTB ayrıca 1995 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Hatıra Ödülüne layık görülen Osman Kılıç'ın 'Kader Kurbanı' kitabını Bulgarca'ya tercüme ettirdikten sonra basımını gerçekleştirdi.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Abdullah Eren, Bulgaristan, Osman Kılıç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YTB Başkanı Eren'den, Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika


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