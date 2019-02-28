Son Dakika Haberleri: Ytb Başkanı Eren: 'Her Türlü Desteği Vermeye Hazırız'

Ytb Başkanı Eren: 'Her Türlü Desteği Vermeye Hazırız'

1 saat önce

YTB tarafından düzenlenen 11. İnsan Hakları Eğitim Programı, 10 ülkeden 56 üniversite öğrencisinin katılımıyla Fransa'nın Strazburg şehrinde başladı.

Ytb Başkanı Eren: 'Her Türlü Desteği Vermeye Hazırız', System.String[]
YTB tarafından düzenlenen 11. İnsan Hakları Eğitim Programı, 10 ülkeden 56 üniversite öğrencisinin katılımıyla Fransa'nın Strazburg şehrinde başladı. Program kapsamında öğrenciler, insan hakları, ayrımcılık, uluslararası kuruluşların işleyişi gibi alanlarda çeşitli eğitimler alıyor. Katılımcı gençler, ayrıca programla Avrupa Parlamentosu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini yerinde görme fırsatı elde etti.

Toplantıda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, Avrupa'nın yeni bir kimlik krizinde olduğunu ve siyasetinin yeniden şekillendiğini belirterek, Avrupa'daki Türk varlığının da yeni bir pozisyon alması gerektiğini söyledi:

'AKADEMİK MÜCADELİ VERİLMELİ'

"Avrupa'da artan ölçüde 'öteki düşmanlığı, ayrımcılık, İslamofobi vakası' var. Bunlar bireysel olduğu kadar bazı ülkelerde kurumsal ırkçılığa kadar varmaktadır. Kendinizi ne kadar iyi eğitirseniz, o ülkelere ne kadar faydalı olmaya çalışırsanız, mutlaka geri dönüşünü alacaksınız. YTB'nin bu konuda her türlü desteği vermeye açık olduğunu ifade etmek isterim. Dedelerinizin, babalarınızın yaşamı bir başarı hikayesi. Artık bu başarı hikayesini farklı bir noktaya taşımamız gerekiyor. Yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin mücadelesi çok daha akademik ve entelektüel seviyede olmalı."
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:00 

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