YTB Başkanı Eren, İsviçre Türk Toplumunun iftarına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, İsviçre Türk Toplumunun (İTT) düzenlediği iftar programında İsviçre'deki Türk iş insanları ve Türk toplumunun önde gelen simaları ile bir araya geldi.

İsviçre'de 100'e yakın dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İTT, İsviçre'de Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından iki yıl sonra ilk kez iftar verdi.

Zürih'te bir Türk lokantasında düzenlenen iftarda konuşan YTB Başkanı Eren, "YTB, yurt dışındaki vatandaşlarımızın dünyanın neresinde olursa olsun proje bütçesiyle, STK'larımıza ve bireylerimize destek olma gayretinde olan 'güçlü Türkiye, güçlü diaspora şiarıyla çalışan bir kamu kurumu, Türkiye'nin diaspora kurumu. Eğer yurt dışında vatandaşlarımız güçlü olursa biz de anavatanımızda daha güçlü oluruz diye düşünüyoruz. Bu anlamda da faaliyetlerimizi yürütüyoruz." dedi.

Türkiye'den Almanya'ya ilk göçün başlamasının ardından yaklaşık 60 yıl geçtiğini anımsatan Eren, Türk vatandaşlarının İsviçre dahil Avrupa ülkelerinde başarı hikayeleri yazdığını vurguladı.

"1492 Endülüs"ten itibaren Avrupa kıtasında en fazla Türk'ün ve Müslümanın yaşadığı bir döneme şahit olduklarını dile getiren Eren, İsviçre'de 140 bin, Avrupa genelinde ise 5 milyon Türk'ün yaşadığına dikkati çekti.

İTT birçok ülkeye örnek teşkil edecek yapıya sahip"

Eren, "Bizim için tarihin bu önemli döneminde ve dünyanın da küresel olarak değiştiği şu dönemde 'Avrupa'daki Türklerin geleceği nasıl olacak' sorusu çok merkezi bir yerde duruyor." dedi.

İTT'nin pek çok dernek ve federasyonu tek çatı altında toplayan Avrupa'daki birçok ülkeye örnek teşkil edecek bir yapısı olduğuna dikkati çeken Eren, "Dolayısıyla bu yapının güçlü olması İsviçre Türk toplumunun da lobi gücü olarak ayağa kalkmasına çok büyük hizmet edecektir. Ben bu anlamda İTT'de emeği geçmiş kurucu başkanlarımıza ve burada emek vermiş büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Bu toplumun içinde görev yapmış önceki başkanlarımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Eren, vatandaşların İsviçre toplumuna intibak sağlaması, seçimlerde katılımcı olması, bunun yanı sıra anavatan Türkiye ile de bağlarını koparmamaları temennisinde bulundu.

"İsviçre'deki Türkleri görmekten gerçekten onur duyduk"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ise İsviçre'deki Türklerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Buradaki başarılarınızla gerçekten gurur duyuyoruz. Avrupa'da yaşayan Türkler bulundukları ülkelere çok büyük faydalar sağladılar. Bunun en güzel örneği de Uğur Şahin ve Özlem Türeci." dedi.

Zürih'de bazı Türk vatandaşlarını ziyaret ettiğini ifade eden Toprak, "İsviçre'deki Türkleri görmekten gerçekten onur duyduk." ifadesini kullandı.

"Elde ettiğiniz saygın konumla göğsümüzü kabartıyorsunuz"

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy da İsviçre'deki Türklerin görüş ve düşüncelerinin kendileri için önemli olduğunun altını çizdi.

Acarsoy, şöyle konuştu:

"Çok sayıda dernek ve federasyonumuzun düşünce ve yaklaşımlarını, tek bir sese dönüştürmenin çok kolay olmadığının farkındayız. Burada önemli olan, asgari müşterekler temelinde, yüreğinde vatan, millet, ve bayrak sevgisi bulunan her Türk vatandaşının birlikte ilerlemek gayesi içinde olmasıdır. İsviçre'nin sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi hayatında göstermekte olduğunuz başarılar ve elde ettiğiniz saygın konumla göğsümüzü kabartıyorsunuz."

Vatandaşlara konsolosluk hizmetleri hakkında da bilgi veren Acarsoy, "Toplam 253 diplomatik ve konsüler misyonumuzla, bugün dünya çapında en büyük beşinci temsil ağına sahip hale geldik. Bu imkandan istifade ederek, yurt dışında her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı Büyükelçiden "Biz bir aileyiz" mesajı

Programa katılan Azerbaycan'ın Bern Büyükelçisi Fuad Iskandarov ise Azerbaycan ve Türkiye'nin 'tek millet, iki devlet" olduğunu vurgulayarak, "Biz bir aileyiz." dedi.

2. Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğin önemine işaret eden Iskandarov, İsviçre'deki Türklerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

"Zürih'te Türk evi açmak hayalimiz"

5 Eylül 2021'de İTT Başkanlığına seçilen Suat Şahin ise yaptıkları çalışmalar hakkında konuklara bilgi verdi.

İTT olarak kendi internet sitelerini ve medya organlarını kurduklarını anlatan Şahin, "Hepinizin bildiği gibi son yıllarda yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve her türlü ayrımcılığın yükseldiği, olumsuz yaklaşımların bütün insanlığı hedef aldığı bu zaman diliminde tolerans iklimine her zamandan daha çok ihtiyaç duymaktayız." diye konuştu.

İTT Başkanı Şahin, en büyük hayalinin ABD'nin New York kentindeki gibi İsviçre'nin en büyük kenti "Zürih'in göbeğine" bir Türk evi açmak olduğunu ve bu konuda çalışmalarını hızlandıracaklarını belirtti.

Şahin, Kovid-19 salgını nedeniyle İTT'nin 2 yıl aradan sonra düzenlediği iftara katılımından dolayı YTB Başkanı Eren'e teşekkür etti ve plaket takdim etti.

İftara, Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre Şubesi Başkanı Murat Şahin ve İsviçre'deki başlıca Türk STK'lerinin başkan ve yöneticileri ile diplomatlar katıldı.