YTB Başkanı Eren, Kafkas bölgesindeki yeni fırsatlara işaret etti - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yaşanan son gelişmelerin sonrasında Kafkas bölgesinde eğitim ve kültür faaliyetleriyle Türkiye'ye "yeni fırsat alanının" açıldığını söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Kafkasya'nın Geleceği Kongresi"nde "Kültür, İletişim ve Etkileşim Açılarından Kafkasya" oturumunda Kafkas ülkelerindeki son gelişmeler uzmanlar tarafından ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen panelde "Eğitim Diplomasisinin Kafkasya'daki Rolü" başlıklı bölümde konuşan YTB Başkanı Eren, İkinci Karabağ Zaferi'nin bölge için önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek, bölgede eğitim ve kültür faaliyetleriyle Türkiye'ye "yeni fırsat alanının" açıldığını söyledi.

Eren, YTB olarak çok geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini, dünyanın dört bir yanındaki Türk topluluklarının yanı sıra Türk olmayan Müslüman topluluklar ve Müslüman olmayan Türklere uzanan bir kitleye eğitim ve kültür faaliyetleri verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin son 20 yılda yüzünü daha çok çevirmeye başladığı bölgelerden biri olan Güney Kafkasya'nın Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Eren, "Benim kanaatim, yakın coğrafyada yaptığımız çalışmalardan alacağımız verim diğer bölgelerden çok daha stratejik. Karabağ Zaferi'nin konjonktürel olarak getirdiği bir fırsat var." dedi.

Eren, Kafkasya'daki ülkelerle ilgili olarak, "Biz hiçbir bölgeye başka güçler gibi arka bahçemiz olarak bakmıyoruz. Her bölgeyle eşit ilişki kurmak istiyoruz. Türkiye diğer ülkeler gibi Kafkasya bölgesini arka bahçe olarak görmüyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'de Türkiye bursları kapsamında 15 binden fazla burslu öğrenci bulunduğu bilgisini veren Eren, bugüne dek 150 binden fazla öğrencinin bu imkandan faydalandığını, Kafkasya bölgesinden bugüne dek 10 binden fazla öğrencinin burs aldığını kaydetti.

" Ermenistan'dan başvurulara kapımız açık, hiçbir zaman da kapalı olmadı"

Eren, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkiler gelişirse Türkiye Burslarından Ermenistan'dan da öğrencilerin faydalanabileceğinin altını çizerek, "Ermenistan'dan başvurulara kapımız açık, hiçbir zaman da kapalı olmadı. Bugüne dek Ermenistan'dan 8 öğrenci burs aldı, maalesef çok fazla öğrenci bugüne dek bize talepte bulunmadı ancak iyi bir tanıtımla çok fazla burs talebinin olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Dağıstan, Çeçenistan gibi bölgelerden de burslu öğrencilerin mevcut olduğuna değinen Eren, yaptıkları projelerle Azerbaycan'daki öğrencilerle temas kurmak istediklerini ve ülkede yaşayan Ahıskalıların da üniversiteye gitme oranlarını arttırmak istediklerini söyledi.

Türkçe eğitimin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Dağıstan ve Çeçenistan gibi bölgelerde Türk televizyon dizileriyle başlayan merakın sevindirici olduğunu ve bu konuda çalışmalar yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Yurt dışında yaşayan Türk topluluklarının çok fazla acı olaylara maruz kaldığını dile getiren Eren, kendilerinin bu konuları hatırlatmak misyonlarının olduğuna dikkat çekerek, "Sürgün.org" adında bir sözlü tarih çalışmalarının mevcut olduğunu ve Kırım- Tatar sürgünü, Ahıska Sürgünü, Belene Kampı ve Altınköprü katliamı gibi acı olayları yeniden gündeme getirmek istediklerini belirtti.