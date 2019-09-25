YTB Başkanı Eren Kanada'da

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Kanada'daki Türk ve Müslüman kuruluşlarına ziyarette bulundu.

YTB Başkanı Eren, Kanada temaslarının son gününde, Boşnak Müslümanlara ait cami ve kültür merkezini ziyaret etti.

Daha sonra Toronto'daki Toronto İslam Enstitüsü'ne geçen Eren, Enstitü Başkanı Dr. Abdullah Hakim Quick ile görüştü ve kurumu gezdi. YTB Başkanı Eren'e programı süresince Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan ve Toronto Eğitim Ataşesi Bülent Çiftçi de eşlik etti.

Ardından Toronto Mevlana Vakfına ait Mevlana Camisi'ne giden Başkan Eren, burada cami imam hatibi Osman Hisar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Buradan Kanada Türk İslam Vakfına ait Pape Camisine geçen Eren, Vakıf Genel Sekreteri Dr. Ahmet Er'in toplumun ihtiyaç ve sorunlarına dair sunumunu dinledi. Abdullah Eren, Ahmet Er'den YTB projelerine katılmalarını ve Türk toplumunun bu imkanlardan yararlanmasına öncülük etmelerini istedi.



Daha sonra Kanada Türk Dernekleri Federasyonunun merkezini ziyaret eden YTB Başkanı Eren, burada yaptığı konuşmada, öncelikle, özellikle yeni nesillerin Türkçe öğrenmesini ve bulundukları toplumlarda asimile olmamalarını hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu ve diğer öncelikli konularda derneklerimizden projelerimize katılımlarını ve katılanların da bu katılımlarını tekrarlamalarını bekliyoruz. Mali destek programlarımız kapsamında Türk-Kanada toplumuna verilecek hizmetler için daha fazla fon ayırmayı istiyoruz. Bunun için de nitelikli başvuruların sayısının artması en büyük beklentimizdir."

Kanada Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İnanç Yıldırım da YTB'nin tüm ülkelerdeki Türk vatandaşlarına önemli hizmetler ulaştıran önemli bir kurum olduğunu belirterek, Başkan Eren'e ziyareti için teşekkür etti.