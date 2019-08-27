- YTB Başkanı Eren, Kıbrıslı gençlere verilen bursun artacağını müjdeledi

YTB İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı gençleri geri getirecek

LEFKOŞA - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, KKTC'ye düzenlediği ziyarette, Kıbrıs'ta bulunan başarılı öğrencilere verilen burs miktarının artacağını ve İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı gençlerin de anavatanlarını görebilmeleri için faaliyetlere başlanacağını müjdeledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, KKTC'ye düzenlediği ziyarette, Kıbrıslı gençlere müjdeler verdi. Abdullah Eren, "Yurtdışı Türkler Topluluğu başkanlığı olarak bilhassa öğrenci değişim programları üzerine yoğunlaşıyoruz. Kıbrıs'ta başarılı öğrencilerimizi Türkiye'de yükseköğrenimde burslandırmaya gayret ediyoruz ve önümüzdeki yıllarda da burs sayısını inşallah arttırmaya çalışacağız" dedi.

Aileleri Kıbrıs'tan İngiltere'ye göç eden ve anavatanlarını hiç görmemiş olan gençlerin Kıbrıs'a getirileceğini söyleyen Eren, "Yine daha önceki yıllar yapmadığımız bir faaliyeti yapacağız ve İngiltere'de yaşayıp da Kıbrıs'tan İngiltere'ye göç etmiş Kıbrıs'ı daha önce görmemiş İngiltere de okuyan lise öğrencilerini Kıbrıs'a getirip kendi anavatanlarını onlara göstereceğiz. Dolaysıyla Kıbrıs'ın kendi diasporasını İngiltere de çoğunlukla bulunan diasporasını da Kıbrıs'ta böyle bir ilişki kurmasını temin etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. Eren ayrıca önümüzdeki süreçte Kıbrıs'ın sekiz bölgesinde yapılan festivallerin artarak devam edeceğini müjdeledi.

Basın mensuplarının, YTB burslarını artıracağı konusu hakkındaki sorusuna Eren, bursların artacağını söyleyerek, "Kurumumuz bugüne kadar beş yüzün üzerinde öğrenciye Kıbrıs'ta burs verdi önümüzdeki süreçte ve her yılda yine elliye yakın öğrenci burslandırılmakta. Bu rakamı daha yukarılara çekeceğiz önümüzdeki yıldan itibaren talimatlar doğrultusunda çalışıyoruz ve ayrı bir öncelik vereceğiz Kıbrıs'a" ifadelerini kullandı.

Eren, YTB'nin Kıbrıs'ta ofis açma projesinin olup olmadığını merak eden basın mensuplarına ise, "Bizim Yurtdışı Türkler topluluğu olarak yurtdışında hiç ofisimiz yok fakat Kıbrıs bizim canımız ciğerimiz, çok sıkı çalışıyoruz sizlerde şahit oluyorsunuz. Burada Yunus Emre Enstitüsünün Ofisi var yine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı önümüzdeki süreçte ofis açma ihtimali var. Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un da söylediği şekilde. Biz de yine bu kurumlarımızla beraber dayanışma içerisinde burada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.