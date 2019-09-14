YTB Başkanı Eren Köln'de etkinliklere katıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Almanya'nın Köln kentinde bazı etkinliklere katıldı.

Eren ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Avrupa Türk İslam Birliğinin (ATİB) Köln'deki Genel Merkezinde, YTB'nin "Anadolu Okuma Evi" projesi kapsamında kurulan kütüphanenin açılışına katıldı.

Proje kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde şu ana kadar 30 noktada açılış gerçekleştirdiklerini dile getiren YTB Başkanı Eren, "Yeri müsait olan sivil toplum kuruluşlarımızda kütüphaneler açıyoruz. Bu kütüphanelerdeki kitapların gençler tarafından okunmasını teşvik ediyoruz." dedi.

Eren, "Gençlerimizin Türkçeyi unutmamaları, Türkçe ile daha fazla hemhal olmaları için çalışıyoruz. Onlara kitap gönderip, kurumsal olarak bunu kütüphaneye çeviriyoruz ve yazılımımız üzerinden gençlerimizin ne kadar kitap aldığını ve ne kadar kitap okuduğunu tespit etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Açılışın ardından Avrasya Alevi İslam Birliğinin düzenlediği etkinliğe katılan Eren, burada yaptığı konuşmada, muharrem ayının anlam ve önemine değindi, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Eren, "Bugün dünyanın dört bir tarafında İslam dünyasının kanayan yarası olan mezhep çatışmaları ve çeşitli çatışmalarla Kerbelalar yaşanıyor. Bizlerin hep beraber daha sık bir araya gelme çabası, bu acıları daha da azaltmayı amaçlıyor." şeklinde konuştu.

YTB olarak Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşlara hizmet üretmenin gayretinde olduklarını vurgulayan Eren, "Alevi vatandaşlarımızın hem sorunlarını yakından görmek, hem muharrem ayı dolayısıyla bu aşure etkinliğine katılmak, hem de yürütmüş olduğumuz bu etkinliği yerinde incelemek için burada bulunuyoruz." dedi.

"Irkçılık dünya barışını tehdit ediyor"

Milletvekili Sırakaya da gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinde son dönemde artan ırkçılığı eleştirerek, devletlerin en önemli görevlerinden birinin insanların inanç özgürlüklerini korumak olduğunu söyledi.

Demokrasilerdeki en temel özgürlük olan inanç özgürlüğünün ırkçılar tarafından tehdit edildiğine dikkati çeken Sırakaya, "Alman devletinin bu konuya özellikle ve ivedilikle her türlü imkanlarını kullanarak üzerine gitmesi gerektiğini gösteriyor. Son dönemlerde artan ırkçılık sadece Almanya'yı tehdit etmiyor, aynı zamanda Avrupa'yı ve dünya barışını tehdit ediyor. Toplumun her kesiminden bu anlayışa karşı daha etkin bir mücadelenin yapılması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Etkinliklerde Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Avrasya Alevi İslam Birliği Başkanı Haydar Siliseri, parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.