YTB Başkanı Eren, Kuzey Makedonyalı öğrencilere "online" konferans verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel YTB Başkanı Eren, Kuzey Makedonyalı öğrencilere 'online' konferans verdi - Son Dakika

YTB Başkanı Eren, Kuzey Makedonyalı öğrencilere "online" konferans verdi

6 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Köprü Gençlik Okulu 2020" (KGO) Projesi kapsamında Kuzey Makedonyalı lise ve üniversite öğrencilerine online konferans verdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Köprü Gençlik Okulu 2020" (KGO) Projesi kapsamında Kuzey Makedonyalı lise ve üniversite öğrencilerine online konferans verdi.

YTB destekleriyle Balkan ülkelerinde düzenlenen "Balkan Gençlik Okulu" projesi kapsamında Üsküp merkezli Köprü Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından gerçekleştirilen KGO projesi kapsamında online olarak düzenlenen konferansa Eren, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı ve Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin, YTB Balkanlar Koordinatörü Nedim Aslan, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Köprü Derneği Başkanvekili ve KGO Proje Koordinatörü Mehmed Arif'in yanı sıra lise ve üniversite öğrencileri katıldı.

Eren, "Kovid-19 Salgınının Dünyadaki Yansımaları ve Türkiye'nin İnsani Yardım Çalışmaları" konulu online konferansta yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel bir salgın olması hasebiyle dünyanın hemen hemen tüm ülkelerdeki insanları etkilediğini, birçok alışkanlıkların değiştiğini ve online toplantılara ağırlık verildiğini söyledi.

YTB'nin 10. yılını kutladığını ve 10 yıllık zaman zarfında Balkan coğrafyasına çok ayrı bir önem vermeye gayret ettiklerini vurgulayan Eren, Balkan ülkelerindeki gençlerin Türkiye'deki gençlerle ve kendi aralarında iletişimi artırmaları gerektiğine dikkati çekti. Eren, "Balkan ülkelerinde gençlerin kendileri arasındaki iletişimin ve ilişkilerin gelişmesine matuf bu yönde programlar yapmaya çok gayret ettik." dedi.

Balkan Gençlik Okulu'ndan isteklerinin gönül kardeşliğini somut iş birliklerine çevirmek ve düşünce iklimini, zihin dünyalarını birbirine yaklaştırmak olduğunu kaydeden Eren, "Öncelikle Balkan ülkelerinin gençlerinin kendi arasında kuracağı iş birlikleri çok önemli. Zira biz köklü bir geçmişi beraber paylaşıyoruz. Sizlerin dedeleri, büyükleri bizlerin dedeleri, ecdadı geçmişte de kardeşti. Dolayısıyla bugün bizlerin kardeş olmaması için hiçbir sebep yok." diye konuştu.

Balkanlı öğrencilerin YTB kapsamında burslandırıldığını dile getiren Eren, Türkiye'nin Balkan ülkelerine gerçekleştirdiği Kovid-19 yardımlarından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Eren, "Bu korona süreciyle alakalı inşallah dost ve kardeş Kuzey Makedonya'nın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Balkan coğrafyasının Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Eren, "Kuzey Makedonya şu an istikrara kavuşmaya çalışan bir ülke. Ama Kuzey Makedonya'daki insanların şunu her zaman bilmesi lazım: AB süreci ayrı NATO süreci ayrı, bunlar da kıymetli ama Türkiye'nin Balkanlar için ve Kuzey Makedonya için önemi her zaman daha fazladır." ifadelerini kullandı.

YTB'nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Eren, YTB'nin Türkiye diasporasıyla ilgilenen, soydaşlarla bağını kuvvetlendirmeye gayret gösteren ve öğrenci burslandıran bir kurum olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzun yıllardır insan odaklı bir politika izlediğinin altını çizen Eren, dünya ülkelerinde bundan sonra muhasebe ve özeleştiri dönemlerinin görüleceğini ifade etti.

Köprü Derneği Başkanı Emin de YTB destekleriyle düzenledikleri KGO programının, geçen haftaki açılışın ardından ikinci faaliyetini gerçekleştirdiklerini anlattı. Kovid-19 salgını nedeniyle konferansları online olarak tasarladıklarını ve haftada bir olmak üzere bir süreliğine böyle devam edeceğini aktaran Emin, "İnşallah şartlar biraz rahatladığında, Kovid-19 ile mücadelede belli bir noktaya gelindiğinde geçen sene gibi planladığımız şekilde Balkan Gençlik Okulu projesi kapsamında Köprü Derneğinin düzenlediği KGO çalışmasını diğer hatlarıyla tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

Emin, YTB olarak bölgede, Balkanlarda ve özellikle Kuzey Makedonya Türkleri bağlamında yapılan çalışmalarından dolayı YTB Başkanı Eren'e teşekkürlerini iletti.

Kendi kişisel becerilerini geliştirmek, farklı deneyimlere sahip olmak ve sosyal hayatını zenginleştirmek amacıyla Köprü Gençlik Okulu projesine katılan gençlere proje kapsamında kitap okumaları, düşünce ve tarih seminerleri, kişisel gelişim seminerleri, eğitim kampları, sportif faaliyetler ve kültürel geziler düzenlenecek.

Konferans Facebook üzerinden canlı olarak da yayımlandı.

Eren ayrıca, geçen günlerde Balkan Gençlik Okulu projesinin açılış programını online olarak gerçekleştiren Üsküp merkezli Vizion M Derneği'nin programına da katılarak bir selamlama konuşması yaptı.

YTB Başkanı Eren, Kuzey Makedonyalı öğrencilere online konferans verdi

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:07 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz arkada kalmasın, dedi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu         
00:32
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu         
00:29
Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum         
00:00
Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı         
00:00
Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı         
23:34
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti         
23:25
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz         
23:24
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!         
23:13
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı         
22:43
Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü         
22:38
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü         
22:26
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı         
22:24
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti         
22:03
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı         
21:38
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı         
21:31
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek         
21:15
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor         
21:15
FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü         
21:13
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı         
20:56
Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti         
20:53
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu         
20:33
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı         
20:30
Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor         
20:24
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim         
20:21
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde         
20:08
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti         
20:05
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti         
19:58
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı         
19:31
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 04:07:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YTB Başkanı Eren, Kuzey Makedonyalı öğrencilere "online" konferans verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]