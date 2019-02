Ytb Başkanı Eren New York'taki Türk Öğrencilerle Buluştu

NEW Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı ( YTB ABD ziyareti kapsamında New York 'ta Türk öğrencilerle bir araya geldi.Eren, Türkiye 'nin New York Başkonsolosluğunda, Atatürk Okulu yetkilileri ile görüşmesinin ardından New York ve çevresindeki Türk öğrencilerle buluştu. Toplantıya öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.Bir haftalık ABD ziyareti kapsamında New York'ta olduğunu kaydeden Eren, "Kurumumuz bir diaspora kurumu. Yurt dışındaki Türklerle ilgilenmeye çalışan, ana meselesi yurt dışındaki Türklerin Türkiye ile bağının devam ettirilmesi olan bir kurum. Bizim kurumumuz, işinin merkezinde yurt dışındaki Türkler olan ve onlara hizmetler üretmeye çalışan bir kurum." diye konuştu.Eren, YTB'nin Türkiye'deki 17 bin uluslararası öğrenciye burs sağladığını belirterek, ayrıca yurt dışındaki öğrencilere ve gençlere çok önem verdiğini, bu nedenle de yurt dışı ziyaretlerinde öğrencilerle bir araya geldiğini söyledi."Kendimizi nasıl muhafaza edebiliriz, bunun yollarını arıyoruz"ABD'nin yapısı gereği bu ülkedeki Türklerin topluma çok hızlı entegre olduklarını ve Türkçe ile Türk kültürünün kaybolma tehlikesi ihtimalinin görüldüğünü dile getiren Eren, şöyle konuştu:"Vatandaşlarımız içinde bulunduğu topluma katkıda bulunurken o toplumun bir parçası olurken bir yandan da Türkiye ile ilişkilerini devam ettirsinler, Türkiye ile bağlarını koparmasınlar istiyoruz. Tüm bunların yanında özellikle yurt dışındaki Türk gençlerine ve Türk çocuklarına çok çok önem veriyorum."ABD'ye yurt dışına eğitim almak için giden öğrencilerin zeki ve başarılı insanlar olduklarını vurgulayan Eren, "Neden bu gençler, Türkiye'nin çabalarına katkıda bulunmasın? Bizim kurum olarak onlar için yapabileceklerimizi, onlara daha iyi katkı sunabileceğimiz hususları da daha yakından anlamak için biraz da bu toplantıyı gerçekleştirdik." diye konuştu.Eren, öğrencilerle ABD'de yaşadıkları sorunlar ve bu ülkedeki Türk öğrenci toplulukları konusunda sohbet etti.Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş da öğrencilerin etkinliğe emsal programlara göre yüksek katılım gösterdiklerini söyledi.New York'taki Türk vatandaşlarla da bir araya gelecek YTB heyetinin, kentteki temasları yarın da devam edecek.