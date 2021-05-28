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YTB Başkanı Eren, Solingen'deki ırkçı saldırının kurbanlarını andı - Son Dakika

YTB Başkanı Eren, Solingen'deki ırkçı saldırının kurbanlarını andı

28.05.2021 14:58

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, 1993 yılında Almanya'nın Solingen kentinde düzenlenen neo-Nazi ırkçı saldırıyı kınayarak "Mevlüde teyzenin affetmeyi bilen, yüce gönüllü ve onurlu duruşundan ilham alarak dünyanın dört bir yanındaki Türk diasporasının,...

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, 1993 yılında Almanya'nın Solingen kentinde düzenlenen neo-Nazi ırkçı saldırıyı kınayarak "Mevlüde teyzenin affetmeyi bilen, yüce gönüllü ve onurlu duruşundan ilham alarak dünyanın dört bir yanındaki Türk diasporasının, yaşadıkları ülke toplumlarıyla kurduğu kardeşlik bağının ırkçılık zehrine boyun eğmeyeceğini, bir kez daha vurgulamak istiyoruz." dedi.

Eren, Ulus Meydanı'nda YTB tarafından Solingen faciasını anmak amacıyla açılan stantta basın açıklaması yaptı.

"Türk diasporası yaşadıkları ülkelerin vazgeçilmez bir parçası haline geldi"

31 Ekim 1961 tarihli Türkiye-Almanya İkili İşgücü Anlaşması neticesinde Almanya'da bugün sayısı 3,5 milyona ulaşan ve nüfusuyla 60 yıldır varlık gösteren bir Türk diasporasının oluştuğunu hatırlatan Eren, Türk diasporasının, Almanya'da yerel kültürü içselleştirmeye başladığını ve kimlik ve aidiyetlerini Türkiye ile tanımlayarak hem anavatanlarına hem de Almanya'ya birçok alanda önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Solingen'de 29 Mayıs 1993'te yaşanan neo-Nazi ırkçı kundaklama sonucunda aynı aileden 4'ü çocuk yaşta olmak üzere, 5 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Eren, "Bugün burada maalesef ki bundan 28 yıl önce yüreklerimizi dağlayan elim bir olayın yıl dönümü vesilesiyle bir araya geldik. Elim kundaklama saldırısında Genç ailesinden hayatını kaybeden 4 ve 9 yaşlarındaki Saima ve Hülya Genç, 12 yaşındaki Gülüstan Öztürk ile Hatice Genç ve Gürsün İnce'yi rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Eren, "Anavatan toprakları dışında kendilerine yurt edinen insanımız, 60 yıllık diaspora geçmişi boyunca, sadece çalışkanlığı ve alın teriyle değil, milletimizin latif ahlakı, diğerkamlığı ve hamiyetperverliğiyle yaşadıkları ülkelerin vazgeçilmez bir parçası haline geldi." ifadelerini kullandı.

Kin tutmayan, acıları konuşarak değil hoşgörüyü şiar edinip, aynı elim olayların tekrarlanmaması için Türk ve Alman toplumu arasında birlik vurgusu yapan, layık görüldüğü sayısız liyakat nişanı ve ödülün yanında Almanya'da bugün sevgi elçisi olarak kabul edilen Mevlüde teyzeye atıf yapan Eren, "Bugün biz de burada, Mevlüde teyzenin affetmeyi bilen, yüce gönüllü ve onurlu duruşundan ilham alarak, dünyanın dört bir yanındaki Türk diasporasının, yaşadıkları ülke toplumlarıyla kurduğu kardeşlik bağının ırkçılık zehrine boyun eğmeyeceğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz." diye konuştu.

Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saldırı, yaşadıkları ülkelerle uyum içerisinde varlık gösteren insanımızın bu ülkelere duydukları aidiyet hissini derinden zedeledi. Ne yazık ki 1988 Schwandorf, 1992 Mölln kundaklamalarının ardından yaşanan Solingen, vatandaşlarımızı hedef alan son saldırı olarak kalmadı. 2000-2006 yılında aşırı sağ NSU Terör örgütünün işlediği cinayetlerde 8 insanımızı kaybettik. En son geçtiğimiz yıl Hanau'da 4 yurttaşımızın vefatıyla sonuçlanan ırkçı bir saldırı yaşandı. Almanya'da günümüze kadar ırkçı saldırılarda hayatını kaybedenlerin bilançosu toplam 213 kişiye ulaşıyor. Almanya Federal Meclis kayıtlarına göre geçtiğimiz yıl 900'ün üzerinde İslam karşıtı suç işlendiği bilgisi paylaşıldı."

"Alman tarafının da konunun vahametinin farkında olduğunu görüyoruz"

Eren, rakamların arkasında yaşanan acılar ve travmaların boyutunun ise çok daha büyük olduğunu vurgulayarak "Bu anlamda Alman tarafının da konunun vahametinin farkında olduğunu görüyor ve aşırı sağ ile mücadele kapsamında aldığı önlemlerin kapsamının genişletilerek etkinliğinin arttırılması girişimlerini önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Solingen faciasına ilişkin kurulan stantta vatandaşlar anma defterine duygularını ve ırkçılığa yönelik düşüncelerini yazdı.

Bu deftere duygu ve düşüncelerini aktaran Eren, Solingen kurbanları için açılan standa karanfil bırakıp alandan ayrıldı.

Başkan Eren, yarın Amasya'da Solingen'de torunlarını, çocuklarını ve yeğenini kaybeden Mevlüde teyzeyi ziyaret edecek.

YTB Başkanı Eren, Solingen'deki ırkçı saldırının kurbanlarını andı
YTB Başkanı Eren, Solingen'deki ırkçı saldırının kurbanlarını andı
YTB Başkanı Eren, Solingen'deki ırkçı saldırının kurbanlarını andı
YTB Başkanı Eren, Solingen'deki ırkçı saldırının kurbanlarını andı

Solingen, Almanya, Nazi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YTB Başkanı Eren, Solingen'deki ırkçı saldırının kurbanlarını andı - Son Dakika


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