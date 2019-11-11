Son Dakika Haberleri: YTB Başkanı Eren, Taşkent'te Türkiye mezunlarıyla bir araya geldi
Son Dakika Güncel YTB Başkanı Eren, Taşkent'te Türkiye mezunlarıyla bir araya geldi

YTB Başkanı Eren, Taşkent'te Türkiye mezunlarıyla bir araya geldi

7 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen programla Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim alarak ülkelerine dönen Özbekistanlı Türkiye Mezunları Taşkent'te bir araya geldi.

YTB Başkanı Eren, Taşkent'te Türkiye mezunlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen programla Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim alarak ülkelerine dönen Özbekistanlı Türkiye Mezunları Taşkent'te bir araya geldi.


YTB tarafından dünyanın dört bir yanında düzenlenen "Türkiye Mezunları Programları" devam ediyor. Bu kapsamda YTB, Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerine dönen Özbekistanlı mezunları başkent Taşkent'te bir araya getirdi. Programa YTB Başkanı Abdullah Eren'in yanı sıra 50'den fazla Türkiye mezunu katıldı.


Düzenlenen programla Özbekistanlı Türkiye mezunlarının ilk defa bir araya geldiğini belirten YTB Başkanı Abdullah Eren, 2017'den beri gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda dünyanın 29 ülkesinde Türkiye mezunları derneklerinin kurulduğunu aktardı. Başkan Eren, Özbekistan'da da böyle bir yapının ilk çalışması olabilecek bir buluşmanın gerçekleştirildiğini belirtti.


Dost ve kardeş Özbekistan'da geçmiş yıllarda yüzlerce öğrencinin Türkiye'de eğitim aldığına dikkat çeken Başkan Eren, "Türkiye mezunları kendi ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde çok kilit rol oynuyor. Önümüzdeki süreçte kurumsal yapılarla ilişkileri somut olarak ilerleteceğiz. Özbekistan'ın nüfusu, toplumsal yapısı, iç huzuru ve kadim geleneğiyle hem Orta Asya'ya hem de Türk dünyasına rehberlik edebilecek bir ülke olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu ülkedeki mezunlarımıza kıymet veriyoruz" dedi.


Bu sene Türkiye burslarına dünya genelinde 150 bin başvuru yapıldığını, 3 bin 500 kişinin Türkiye'de okumaya hak kazandığını aktaran Eren, gelecek yıl Özbekistan'da daha fazla öğrenciye burs vermek istediklerini dile getirdi. Programın sonunda Özbekistanlı Türkiye mezunları aile fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
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