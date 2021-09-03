YTB Başkanı Eren: "Temel meselelerde refleks gösterebileceğimiz güçlü Avrupalı Türk varlığı talep ediyoruz" - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Temel meselelerde refleks gösterebileceğimiz güçlü Avrupalı Türk varlığı talep ediyoruz." dedi.

Almanya'da sürdürdüğü temasları çerçevesinde TRT Deutsch ofisini ziyaret eden Eren, yaptığı açıklamada, YTB'nin diaspora kurumu olduğunu söyledi.

"Temel meselelerde refleks gösterebileceğimiz güçlü Avrupalı Türk varlığı talep ediyoruz." diyen Eren, farklı düşünebileceklerini, farklı dini veya ideolojik yapılanmalar olabileceğini ama Türkiye üst çatısı altında birleşebilmeleri gerektiğini dile getirdi.

Almanya'daki Türklerin 1960'lı yıllarda bayram namazı kılmak için organize olabildiklerine, sosyalleşmelerini kurdukları dernekler çevresinde tamamladıklarına işaret eden Eren, "YTB olarak amacımız, vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlarını muhafaza edebilmeye katkı sunmak. Eğitim kültür faaliyetlerine ağırlık vermek. Sivil toplum kuruluşlarının (STK) kapasitelerinin geliştirilmesi için çaba sarf etmek." diye konuştu.

Almanya'daki Türklerin siyasal katılımları önemli

YTB Başkanı Eren, Almanya'da yaklaşan seçimlere dikkati çekerek, "Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin siyasal katılımları önemli. Toplumuzun yaşadıkları ülkelerde siyasal katılımları yüzde 20-25'i geçmiyor. Yerel meclislerden federal seçimlere kadar tüm o süreçlerde Türk toplumunun seçim farkındalığına sahip olmasını arzuluyoruz." dedi.

Almanya'da yaşayan Türklerin Türkçe eğitim konusunda talepkar olmasını isteyen Eren, "Almanya'da 6 ile 20 yaş arasında 800 bin genç var. Türkçe eğitim konusunda taleplerin daha yüksek sesle dile getirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 60. yılı

YTB Başkanı Eren, bu yıl Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 60. yılı olduğuna dikkati çekerek, bu vesileyle birçok etkinlik yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Eren, 60. yıl kapsamında Türk Alman Üniversitesi'yle sempozyum düzenleyeceklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"Pandemi nedeniyle 60. yılı es geçmeyeceğiz. Sirkeci'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bir etkinlik düzenleme planımız var. Almanya'da başarı göstermiş insanların hayat hikayelerini YouTube'da izleyenlerin beğenisine sunacağız. Kitap çalışmamız var. Berlin Büyükelçiliğimizle beraber burada bir etkinlik düzenlemek istiyoruz."

Avrupa'da Türklerin yoğun yaşadığı yerlerde kültürel faaliyetlerin icra edilebileceği konferans salonlarının olduğu Türkevlerinin bulunmasını isteyen Eren, "Türkevi Projesi'ne inanıyorum. Vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı yerlerde herkesin gelebileceği, sosyal faaliyetlerde bulunabileceği bir Türkevi olmasını isteriz." şeklinde konuştu.

Eren, YTB olarak hazırladıkları Avrupalı Türkler için "Memleket Yolu" adlı yol yardımı ve ülke bilgilendirme uygulamasının da indirilmesi tavsiyesinde bulunarak, "Bu uygulama, çok güzel ve başarılı bir uygulama. Türkiye'ye geliş gidişlerde bu uygulama üzerinden iletişim de kurulabiliyor." dedi.