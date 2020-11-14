YTB Başkanı Eren: " Türkiye'nin Libya'daki temel yaklaşımı hak ve hakkaniyetin korunmasıdır" - Son Dakika

Libya'nın önde gelen kanaat önderleri ve meclis başkanları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nı (YTB) ziyaret etti.

Libya'nın önde gelen Amazigh, Touareg ve Tebu topluluklarının kanaat önderleri ve meclis başkanları Ankara'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nı ziyaret ederek YTB Başkanı Abdullah Eren ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede eğitim ve kültür alanlarında YTB tarafından Libya'ya sunulan katkılar ve bu alanlardaki ortak iş birliği imkanları ele alındı. YTB Başkanı Abdullah Eren, görüşmeye dair sosyal medya hesabından Türkçe ve Arapça olarak değerlendirmelerde bulundu. Eren, paylaşımında Türkiye'nin Libya konusundaki duruşuna dikkat çekerek, "Türkiye'nin Libya'daki temel yaklaşımı hak ve hakkaniyetin korunmasıdır" dedi.

YTB'nin de Libya'ya yönelik faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştirdiğine vurgu yapan Eren, "YTB olarak bizler de işte bu doğrultuda Libya'ya yönelik faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Dost ve kardeş ülke Libya'nın en önemli topluluklarının kanaat önderleri ve temsilcilerini kurumumuzda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İleride ortak çalışmalarımızı arttırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. - ANKARA