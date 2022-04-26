YTB Başkanı Eren: "Türkiye sizin ikinci vatanınız, YTB'de ikinci aileniz" - Son Dakika
Üye Girişi

YTB Başkanı Eren: "Türkiye sizin ikinci vatanınız, YTB'de ikinci aileniz"

26.04.2022 23:07
YTB Başkanı Eren: "Türkiye sizin ikinci vatanınız, YTB'de ikinci aileniz"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Türkiye sizin ikinci vatanınız, YTB'de ikinci aileniz" dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Türkiye sizin ikinci vatanınız, YTB'de ikinci aileniz" dedi.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye bursu ile Ankara'da öğrenim hayatlarını sürdüren Asya ve Afrika ülkeleri öğrencileri ile iftar programında bir araya geldi. Eren, YTB Başkanlığı binasında gerçekleşen iftar programı sonrası uluslararası öğrencilerin ülkelerinin kültürel yiyeceklerini ve geleneksel kıyafetlerini tanıttığı stantları ile öğrencilerin resim sergisini gezdi. Stantları ve sergiyi gezdikten sonra öğrencilere seslenen Eren, "Sizler dünyanın dört bir yanından, dünyanın 7 kıtasından Türkiye'ye geldiniz ve eğitim alıyorsunuz. Eğitim hayatınıza devam ediyorsunuz. Ramazan'ın bereketi ile uluslararası öğrencilerimizle 5 defa bir araya geldik. Her iftarda da belli bölgeleri tanıttık. Bugün de Asya Pasifik ve Afrika ülkelerini tanıtıyoruz. Ben çok farklı ülkelerden gelen arkadaşları gördüm. Uluslararası öğrenci olmanın anlamı şu; kendi ülkenizin dışına çıkıyorsunuz ve başka bir ülkede yaşıyorsunuz. Siz şu an Türkiye'yi Türk toplumunu Türk kültürünü ve adetlerini gayet yakından biliyorsunuz. Sizin gibi uluslararası öğrencilerin farklı ülkelerden gelen kardeşlerinizin ülkelerinin kültürlerini öğrenmeleri çok önemli. Bu etkinliği biraz da bunun için yaptık. Biz sizlerle beraber Ramazan ayında mutluluğumuz çoğaltmaya gayret ettik. Bu 5 iftar sayesinde de yaklaşık 2 bin kişi bizle beraber oldu ve Ramazan ayını beraber geçirme imkanı yakaladık" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SİZİN İKİNCİ VATANINIZ, YTB'DE İKİNCİ AİLENİZ"

Öğrencilere, bu bayram yalnız olmadıklarını söyleyen Eren, "Türkiye sizin ikinci vatanınız. YTB'de ikinci aileniz. Bu bayram yalnız değilsiniz. Sizler bize ailelerinizin emanetlerisiniz. Sizler bizlere ülkelerinizin geleceklerinin emanetlerisiniz. Birçoğunuzu ülkesinde istikrar ve barış var. Bazılarınızın ülkesinde ise çatışma ve karmaşa var. Ama sizler kendi ülkelerinizin geleceği için canla başla çalışacaksınız. ve mezun olduğunuzda da Türkiye'nin gönüllü elçisi olacaksınız" dedi.

Abdullah Eren konuşmasını bitirdikten sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

YORUMLAR
500
Köyceğiz'de ikinci el pazarı bu hafta erken kuruldu Köyceğiz'de ikinci el pazarı bu hafta erken kuruldu KIRKLARELİ - Güreşte Türkiye ikincisi olan savaş mağduru Deniz Arnaut, hedef büyüttü KIRKLARELİ - Güreşte Türkiye ikincisi olan savaş mağduru Deniz Arnaut, hedef büyüttü

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YTB Başkanı Eren: 'Türkiye sizin ikinci vatanınız, YTB'de ikinci aileniz' - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
23:28 Putin: İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ciddi bir ilerleme kaydedildi
23:27 Apandisiti patlayan Eser Yenenler ameliyata alındı! Durumunun iyi olduğu öğrenildi
23:20 İsrail Başbakanı Bennett'e içinde mermi kovanı bulunan tehdit mektubu gönderildi
23:01 Real Madrid, tarihinde hiç bu kadar gol yemedi! Maçın ilk 11 dakikasında 2 gol yedi
22:34 Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni görüntüsü hastalık iddialarını kuvvetlendirdi!
22:31 Anadolu Efes'ten Final-Four'a ilk adım!
22:08 ORC'nin anketine göre İYİ Parti'nin çıkışı, Millet İttifakı'nın oylarını uçurdu!
21:40 9 kadınla aynı anda evlenen adam dert yandı: Adil bir cinsel ilişki programı yapmak zorundayım
21:37 Ali Koç, 100 milyon euroluk oyuncu getiriyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 00:01:26. #1.12#
SON DAKİKA: YTB Başkanı Eren: "Türkiye sizin ikinci vatanınız, YTB'de ikinci aileniz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement