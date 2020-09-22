YTB Başkanı Eren: "YTB olarak yurt dışındaki vatandaşların sesi olmaya çalışıyoruz" - Son Dakika

YTB Başkanı Eren: "YTB olarak yurt dışındaki vatandaşların sesi olmaya çalışıyoruz"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, "Senede sadece 1-2 ay memleket hasreti için Türkiye'ye gelip dönen insanların Türkiye'deki mevzuata, kanuni haklarına ilişkin bir takım düzenlemeleri yapmak için onların sesi olmaya ihtiyaç var.

YTB Başkanı Eren:

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, "Senede sadece 1-2 ay memleket hasreti için Türkiye'ye gelip dönen insanların Türkiye'deki mevzuata, kanuni haklarına ilişkin bir takım düzenlemeleri yapmak için onların sesi olmaya ihtiyaç var. Biz YTB olarak bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ana binasında, "Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarına Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapanış programı düzenlendi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya ve çok sayıda yetkili katıldı.

Konuşmasında projeye dair sunum yapan Eren, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların büyük bir diaspora olma yolunda ilerlediklerini belirterek, "Yurt dışındaki diasporamızın, Türkiye'de çok farklı bakanlıklar nezdinde mevzuata ilişkin bir takım talepleri var. Talepler olmasa da zaman içerisinde güncellenmesi gereken bir takım yönetmelikler, kanunlar var. Milli Savunma Bakanlığından Milli Eğitim Bakanlığına, Adalet Bakanlığından İçişleri Bakanlığına hemen hemen tüm bakanlıklarımızın görev alanına giren ve yurt dışındaki vatandaşlarımızı ilgilendiren kanun değişiklikleri veya mevzuat değişiklikleri söz konusu" ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki vatandaşların yurt içindeki vatandaşlardan bir takım eksiklikleri olduğunu dile getiren Eren, "Yurt içinde bir belediye bir çukur açsa veya herhangi bir hizmet eksikliği görülse en kötü ihtimal sosyal medyadan bir tepki oluşturarak yurt içindeki vatandaşlar seslerini duyurabiliyor. Yılının büyük bir kısmını yurt dışında geçiren, senede sadece 1-2 ay memleket hasreti için Türkiye'ye gelip dönen insanların Türkiye'deki mevzuata, kanuni haklarına ilişkin bir takım düzenlemeleri yapmak için onların sesi olmaya ihtiyaç var. Biz YTB olarak bunu yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini aktardı.

Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşlar için yaptığı mevzuat ve kanun düzenlemelerine değinen Eren, Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarına Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi'nin tüm aşamalarını ve detaylarını paylaştı.

Projenin kapanışı olduğunu ancak bunun tamamen teknik olduğunu, bundan sonra kurumlarla birebir çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Eren, "Yurt dışındaki vatandaşlarımız çok alıngan olabiliyor. Türkiye'deki vatandaşında etkilenebileceği aslında normal bir kanun değişikliği onlarda ekstra bir etki bırakıyor. Dolayısıyla bu kanun değişiklikleri yapılırken ya onlara önceden iyi anlatmak lazım ya da daha sonra onun negatif etkilerini geçirebilecek bir takım pozitif adımlar atmak lazım" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının finansmanıyla YTB tarafından başlatılan proje kapsamında, vatandaşların en yoğun olduğu ülkelerde 600 kişiyle anket ve odak grup görüşmelerine ilaveten kamu kurumlarıyla 43 tematik istişare toplantısı, bin 288 sayfalık mevzuat ve hizmet envanterinin çıkarılması, işlem akış detaylarının tespiti ile sosyal medya ve diğer kanallardan gelen vatandaş taleplerinin raporlanması gibi çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu faaliyetler sonucunda, kamu kurumlarıyla istişare ve yakın iş birliği içinde yurt dışındaki vatandaşlara yönelik bir reform paketi niteliğinde olan 17 ayrı yasal ve idari düzenleme hayata geçirilirken, ilerleyen dönem için çeşitli kamu kurumlarıyla 35 ayrı konu başlığında yeni düzenleme için hazırlıklara başlandı. - ANKARA

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Abdullah Eren, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YTB Başkanı Eren: 'YTB olarak yurt dışındaki vatandaşların sesi olmaya çalışıyoruz' - Son Dakika

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