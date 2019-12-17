YTB Başkanı Eren: "YTB yurt dışında yaşayan vatandaşların hizmetindedir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel YTB Başkanı Eren: 'YTB yurt dışında yaşayan vatandaşların hizmetindedir' - Son Dakika

YTB Başkanı Eren: "YTB yurt dışında yaşayan vatandaşların hizmetindedir"

6 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen "İsviçre'ye Göç'ün 50'nci Yılı Programı"nda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, "YTB yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için kurulan bir kurumdur.

YTB Başkanı Eren:

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen " İsviçre'ye Göç'ün 50'nci Yılı Programı"nda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, "YTB yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için kurulan bir kurumdur. Çalışmalarıyla her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır" dedi.


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "İsviçre'ye Göç'ün 50'inci Yılı Programı", Cenevre kentinde gerçekleştirildi. Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlar için kurulmuş bir kurum olduğuna dikkat çekerek, 2020 yılında yurt dışında yaşayan vatandaşların lehine olacak düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için çalışmaların yapılacağını aktardı. Vatandaşların talep ve beklentilerinin bilincinde olduklarının altını çizen Başkan Eren, özellikle Avrupa'da artan İslamofobi ve ırkçılık olaylarına karşı da çeşitli mekanizmaların geliştirildiğini vurguladı.


Yurt dışındaki vatandaşların Avrupa ülkelerinin kalkınmalara büyük katkı sağladıklarını ifade eden Başkan Eren, "YTB olarak Almanya, Avusturya ve Avustralya'ya göçün 50'nci yılı gibi programlar tertip ettik. İsviçre'ye göçün 50'nci yılını da anmadan geçemezdik. 1969'dan 2019'a 50 yıl geçti. Her birinizin birer başarı hikayesi var. Bu kapsamda sizleri Cumhurbaşkanımız ile buluşturmak istedik. YTB 2010 yılında yurt dışındaki vatandaşlarımız için kurulmuş bir kurumdur. Türkiye, 1960'lardan itibaren başta Almanya olmak üzere İsviçre de dahil yurt dışına işçi göçü kapsamında vatandaşlarını gönderdi. Bu ülkelere vatandaşlarını emanet etti. Bugün birinci nesilden büyüklerimiz de aramızda. Geldiğimiz noktada artık onların torunları, torunlarının çocukları Avrupa ülkelerine farklı sektörlerde katkı veriyorlar" dedi.


Irkçılık ve İslamofobi ile mücadeleye devam edeceğiz


Avrupa'da artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi olaylarına karşı mücadeleye devam edeceklerini belirten Başkan Eren, "İslamofobi, ırkçılık ve kurumsal ırkçılık gibi sorunlar maalesef devam ediyor. Avrupa'nın kendi kimlik krizlerinden dolayı giderek artan bu tip sorunlarla karşı karşıyayız. YTB olarak geniş çerçevede bu sorunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Hukuk, insan hakları gibi konularda hem bireysel davalara destek oluyoruz hem de hukukçu buluşmaları yapıyoruz" dedi.


Yurt dışındaki vatandaşlara yönelik bu yıl ilk kez Türkiye sınırları dışında gerçekleştirilen karşılama ve uğurlama faaliyetlerine de değinen YTB Başkanı Abdullah Eren, "Bu sene Kapıkule Sınır Kapısı ve Sırbistan'da vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelişlerini kolaylaştırmak için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Sırbistan'da hem Türk polisi vardı hem de YTB personelimiz sıla yolundaki vatandaşlara hizmet verdi. Önümüzdeki yıllarda bu uygulamayı farklı ülkelere de taşımak istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:57 Kaynak: İHA
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