Son Dakika Haberleri: YTB burslusu öğrenciler bayramlaştı
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YTB burslusu öğrenciler bayramlaştı

30 dakika önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları ile Ankara'daki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrenciler, birbirlerinin geçmiş Kurban Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldi.

YTB burslusu öğrenciler bayramlaştı, System.String[]
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları ile Ankara'daki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrenciler, birbirlerinin geçmiş Kurban Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldi.
Türkiye Bursları'nın Hamamönü Ofisi'nde yapılan bayramlaşma programına, YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf'un yanı sıra yaklaşık 100 uluslararası öğrenci katıldı.
Öğrencilerin birbirleriyle bayramlaşmasının ardından toplu fotoğraf çekildi.
Daha sonra öğrencilere yemek ve tatlı ikram edildi.
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Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:41 Kaynak: AA
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