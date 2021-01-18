"YTB Çocuk Akademisi"nin ikinci eğitim programına başvurular başladı - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının bilim, sanat, edebiyat ve felsefeyle buluşmasını sağlamak amacıyla başlattığı YTB Çocuk Akademisinin ikinci eğitim programı düzenlenecek.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan farklı yaş gruplarındaki Türk çocuklarının kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve onları farklı disiplinlerle tanıştırmak hedefiyle ilk programı geçen yıl aralık ayında düzenlenen akademinin eğitim programı yoğun talep üzerine tekrar başvurulara açıldı.

YTB Çocuk Akademisi programına ilişkin detaylı bilgi, "cocukakademisi.ytb.gov.tr" adresinde yer alıyor.

Başvurmak isteyen adaylar, derslerin yaş gruplarına göre farklı renklerle birbirinden ayrıldığı internet sitesinde, ilgili dersin üzerine tıklayarak o derse ilişkin sayfaya erişebilir ve sayfanın en alt kısmındaki "kaydol" yazısına tıklayarak kayıt yaptırabilir.

YTB Çocuk Akademisi

Yurt dışında yaşayan Türk Vatandaşı ve Mavi Kartlı ailelerin çocuklarını farklı disiplinlerle tanıştırmak için başlatılan YTB Çocuk Akademisi kapsamında ilk eğitim programı 21 Aralık 2020'de başladı ve 3 hafta sürdü.

Programın amacı, yurt dışında yaşayan farklı yaş gruplarındaki çocukları alanında uzman eğitmenler eşliğinde erken yaşta bilim, sanat, edebiyat ve felsefe ile buluşturmak.

Katılımcıların çevrim içi sunulan ders içeriklerinden istediklerine katılabildiği program, en küçüğü 4 yaşındaki çocuklardan oluşan 4 farklı yaş grubuna hitap ediyor.