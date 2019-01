Ytb'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla YTB Başkanı Abdullah Eren'in de katıldığı, aktif olarak çalışan gazeteciler ve YTB Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'deki iletişim fakültelerinde eğitim alan yabancı öğrencileri buluşturdu.

YTB Genel Merkezinde düzenlenen programda, Eren ve basın mensupları, Gürcistan, Kırgızistan, Makedonya, Bangladeş, Filistin, Endonezya, Kenya, Türkmenistan ile Suriye'den gelen ve YTB Türkiye Burslarıyla eğitim gören bursiyerlerle bir araya geldi.



Yabancı öğrenciler, Türkiye tecrübelerini, karşılaştıkları problemleri ve beklentilerini Eren ve basın mensuplarıyla paylaştı.



Eren, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başladığı konuşmasında YTB'nin şu anda yaklaşık 17 bin 500 yabancı öğrenciye burs verdiğini belirtti.



Önceden bursların Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla verildiğini söyleyen Eren, "2012'den bu yana YTB Türkiye Bursları projesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin burslarını biz veriyoruz. Bugün bursiyerlerimiz içerisinde 150'den fazla ülkeden gelen ve iletişim fakültelerinde okuyan arkadaşlarımız var." dedi.



Eren, bursiyerlerin böyle anlamlı bir günde Türkiye'deki tecrübeli gazetecilerle buluşmasının çok önemli olduğunu vurguladı.



Salondaki bursiyer öğrencilerin iletişim fakültelerinde eğitim gördüğünü anımsatan Eren, "Arkadaşlarımız ileride gazeteci olarak mesleğe atılacaklar. Onlar için artık misafir diyemeyeceğim. Türkiye'deki birçok şeyi bizden daha iyi biliyorlar. Arkadaşların birçoğu eğitimlerini bitirmesinin ardından ülkelerine dönecekler diye tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.





Eren, YTB bursiyerlerinin büyük kısmının lisans öğrencisi olduğunun altını çizerek, öğrencilerin eğitim başlamadan önce mutlaka bir yıl Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezinden (TÖMER) kurs aldığını sözlerine ekledi.



"Kaliteli öğrenci sayısını arttırmak istiyoruz"



YTB'nin eğitim sisteminin iyi olduğuna dikkati çeken Eren, konuşmasına şöyle devam etti:





"Biz ne olursa olsun kaliteli öğrenci sayısını arttırmak ve onları iyi üniversitelere yollamak istiyoruz. YTB Türkiye Bursları projesinin arkasında ciddi bir emek var. Türkiye uluslararası eğitim konusunda ciddi mesafe kaydetti. Üniversiteler kalite öğrenciler çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de kaliteli öğrencilere burs vermek istiyoruz. Bu sene başvurular 15 Ocak'ta başlıyor ve 20 Şubat'ta bitiyor. Başvurularımız online ortamda yapılıyor ve geçen sene 130 bin başvuru aldık."



Eren, 1992'den bu yana Türkiye'ye burslu olarak gelen öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde önemli konumlara yerleştiğine dikkati çekerek, "Türkiye mezunlarından, Kırgızistan'da Meclis Başkanı, Arnavutluk'ta milletvekilli ve Azerbaycan'da bakan ve Demokratik Kongo'da milletvekili adayı olanlar var. Bunlar sadece bir kısmı, dünyanın her yerinde her konumda mezunlarımız var." diye konuştu.





Türkiye'yi yaşayarak öğrendim



Ankara Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları alanında yüksek lisans yapan Kenyalı Abdinoor Aden, Türkiye'ye 2017'de geldiğini aktararak, "Bu ülkenin ve vatandaşlarının nasıl olduğunu yaşayarak öğrendim. Türkiye'de evimde gibiyim. Burası habercilik ve kaynağa ulaşma konusunda birçok ülkeden ileride." dedi.



Gürcistanlı Lara Bolkvadze, 2017'de YTB bursuyla Türkiye'ye geldiğini ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gazetecilik bölümünde yüksek lisans yaptığını söyledi. Bolkvadze, "İleride iletişim fakültesinde akademisyenlik yapmak istiyorum. Türkiye'de aldığım eğitim hedeflerime ulaşmam konusunda bana çok yardımcı olacak." şeklinde konuştu.





YTB bursu almadan önce Türkiye'ye 3 defa ziyaret amaçlı geldiğini anlatan Makedonyalı Martin Nikolovski, Türkiye'deki eğitimine 2016'da başladığını dile getirdi. Çocukluğundan beri gazeteci olmak istediğini söyleyen Nikolovski, "YTB bursuyla hayalime kavuştum. Üniversitelerde teorik olarak iyi eğitim veriliyor. Ancak bunu pratikle de buluşturmak lazım." ifadelerini kullandı.





"Türkiye'de çok farklı insanlarla tanışmanız mümkün"



Filistinli Mohammed Alshaikh, zorlu bir sürecin ardından Türkiye'ye geldiğini, 2015 sonunda YTB'den burs almaya başladığını söyledi.



Ankara Üniversitesinde yüksek lisans yapan Alshaikh, "Türkiye'de çok farklı insanlarla tanışmanız mümkün. Ben Gazze'deyken sadece Filistinlileri görüyordum. Okuduğum üniversite ve aldığım eğitimden çok memnunum. Türkiye'de iş bulursam burada kalacağım olmazsa memleketime döneceğim." dedi.





Bangladeşli Jahan Fatima, Türkiye'ye Kasım 2015'te YTB bursuyla geldiğini ifade etti. Türkiye'de çok verimli süreç geçirdiğinin altını çizen Fatima, "Burada yaşadığım en önemli tecrübe farklı ülkeden insanlarla tanışmak. Şu an neredeyse 50 farklı ülkeden arkadaşlarım var. Bu çok iyi bir iletişim ağı. Ortak yanlarımızı Türkçe ile anlatıyoruz." dedi.





Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gazetecilik bölümünde yüksek lisans yapan Fatima, şunları aktardı:



"Arada Bangladeş gündemiyle ilgili yazılar yazıyorum. 15 Temmuz döneminde de izlenimlerimi yazdım ve ülkemde çok ilgi gördü. Bu olay beni çok korkutmuştu. Darbe sırasında bana 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkeden kaçtı' diye yalan haber yayılmıştı. Ülkemden beni arayan gazetecilere, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçmadı ve şu an televizyonda konuşuyor' diye bilgi geçmiştim."

