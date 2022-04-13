YTB'den aile ve sosyal hizmetler alanlarında uzmanlık bursu - Son Dakika
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YTB'den aile ve sosyal hizmetler alanlarında uzmanlık bursu

13.04.2022 17:59
YTB'den aile ve sosyal hizmetler alanlarında uzmanlık bursu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik "YTB Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu" programı düzenliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik "YTB Aile ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Uzmanlık Bursu" programı düzenliyor.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, program sayesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik aile ve sosyal hizmetler gibi alanlarda danışmanlık, destek ve terapi gibi hizmetlerin artırılması, hizmet sağlayacak insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Bursiyerliğe hak kazanan adaylardan yurt dışındaki bir sivil toplum kuruluşu bünyesinde uzmanlık alanına uygun olarak gönüllü danışmanlık hizmeti vermesi de bekleniyor.

Kursiyerlerin hizmet yeri ve süresi bursiyer ile YTB tarafından planlanırken, sağlanan bilgilendirme faaliyetleri ve verilen danışmanlık hizmeti YTB'ye düzenli olarak raporlanacak.

Programla terapi ya da danışmanlık gibi özel alanlarda adayların uzmanlaşmalarını sağlayacak mesleki sertifika programlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Programa aile ve sosyal hizmetler bölümlerinden mezunlar başvurabilecek

Programa yurt dışında ikamet eden ve bu ülkelerde bulunan aile ve sosyal hizmetlere uygun bölümlerde (pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, tıp vb.) üniversite eğitimi almış Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olanlar başvurabilecek.

İlgili ülke makamları tarafından resmi olarak kabul edilen bir uzmanlık eğitim programından kabul almış olmak başvuru şartları arasında yer alıyor. Burs programına 1 Ocak 1982 ve sonrası doğmuş olanlar kabul edilecek.

Program kapsamında bursiyerlere 10 bin Avro veya 10 bin Avroya denk gelen ilgili ülke para birimi ödenmesi planlanıyor.

Program için başvurular online olarak YTB Online Başvuru Sistemi sayfasından yapılabilecek. Son başvuru tarihi ise 2 Mayıs 2022 olarak belirlendi.

Programa dair ayrıntılı bilgiler https://www.ytb.gov.tr/duyurular/aile-ve-sosyal-hizmetler-alanlarinda-uzmanlik-bursu adresinde yer alıyor.

YORUMLAR
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Togo Cumhuriyeti, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YTB'den aile ve sosyal hizmetler alanlarında uzmanlık bursu - Son Dakika


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