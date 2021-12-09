YTB'den Almanya ile İşgücü Anlaşmasının 60'ıncı Yılına Özel Kamu Spotu - Son Dakika
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YTB'den Almanya ile İşgücü Anlaşmasının 60'ıncı Yılına Özel Kamu Spotu

09.12.2021 19:15

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'den Almanya'ya işgücü anlaşmasının altmışıncı yıl dönümüne özel kamu spotu hazırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'den Almanya'ya işgücü anlaşmasının altmışıncı yıl dönümüne özel kamu spotu hazırlandı. Avrupa'da yaşayan vatandaşların 60 yıllık hikayesine vurgu yapan 46 saniyelik kamu spotunda vatandaşların; ekonomik, sosyal, kültürel ve akademik alanlarda kazandıkları başarılara ve bulundukları topluma yaptıkları katkılara dikkat çekiliyor.

60 Yıllık Süreç

1961 yılında Almanya ve Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşması kapsamında çok sayıda Türk vatandaşı Almanya'ya işçi olarak gitti. Başlangıçta "gastarbeiter" yani misafir işçi olarak nitelendirilen Türk vatandaşları aradan geçen 60 yıllık süreçte Almanya toplumunun önemli unsurlarından biri oldu ve hayatın her alanında başarı hikayeleri yazarak Almanya'ya örnek katkılar sundu. Bugün Almanya'da sayıları 3 buçuk milyona ulaşan Avrupalı Türkler, Almanya'da artık 4. nesile ulaşmış durumda.

YTB "Güçlü Diaspora Güçlü Türkiye" Diyor

Asli görev alanlarından biri yurt dışında yaşayan yaklaşık 6, 5 milyonluk Türk diasporasına yönelik hizmet üretmek olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da "Güçlü Diaspora Güçlü Türkiye" şiarıyla eğitim, kültür, gençlik, hukuk, yaşam gibi birçok farklı alanda yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yanında yer alıyor. YTB, gerçekleştirdiği çalışmalarla hem yurt dışındaki vatandaşların ana vatan Türkiye ve ana dil Türkçe ile olan bağlarının kopmamasını sağlıyor hem de Türk diasporasının Türkiye'deki iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması noktasında çaba gösteriyor.

YTB tarafından hazırlanan 60. yıla özel kamu spotu filmine ilişkin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından tavsiye kararı da verildi. Film, Üst Kurul'un internet sitesinde yer alan kamu spotları bölümünde yayınlanarak medya kuruluşlarının kullanımına sunuldu.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum YTB'den Almanya ile İşgücü Anlaşmasının 60'ıncı Yılına Özel Kamu Spotu - Son Dakika


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